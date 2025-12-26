ドル円理論価格　1ドル＝156.16円（前日比-0.34円）

割高ゾーン：156.90より上
現値：156.21
割安ゾーン：155.41より下

過去5営業日の理論価格
2025/12/25　156.50
2025/12/24　156.42
2025/12/23　156.40
2025/12/22　155.98
2025/12/19　155.37

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。