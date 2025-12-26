やや円売り、ドル円156.20円台 東京CPI予想以上の鈍化で日銀慎重姿勢維持か やや円売り、ドル円156.20円台 東京CPI予想以上の鈍化で日銀慎重姿勢維持か

やや円売り、ドル円156.20円台 東京CPI予想以上の鈍化で日銀慎重姿勢維持か



東京市場はやや円売り優勢、ドル円は156.20円台。



今朝発表された東京都12月の消費者物価指数はコアCPIが+2.3%と予想（+2.5%）以上に伸びが鈍化した。総合も予想以上に伸びが鈍化し+2.0%と、日銀目標2%を辛うじて維持。インフレ鈍化を受け日銀が追加利上げに慎重になるとの見方が広がっている。東京CPIは全国CPIの先行指標となる。



生鮮食品と光熱・水道がマイナスに転じた。食料や衣類・履物、家具・家事用品、交通・通信、保険医療など幅広い品目で伸びが鈍化。

