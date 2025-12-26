ＮＹ原油 時間外取引 小幅上昇、米国がナイジェリアISISに攻撃開始 ＮＹ原油 時間外取引 小幅上昇、米国がナイジェリアISISに攻撃開始

ＮＹ原油 時間外取引 小幅上昇、米国がナイジェリアISISに攻撃開始



東京時間09:28現在

ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝58.52（+0.17 +0.29%）



トランプ米大統領は米国はナイジェリア北西部でISISテロリストに対する強力かつ致命的な攻撃を開始したと発表。キリスト教徒の虐殺を止めなければ地獄の報いを受けると警告してきたが、それが現実になったとSNSに投稿。



米国のナイジェリア攻撃やベネズエラ原油封鎖でNY原油価格は上昇する可能性がある、今のところ値動きは限定的。

