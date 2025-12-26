大宮FW富山貴光、35歳誕生日に現役引退発表「出た時のチャントは死ぬまで忘れることのない『富』になりました」
RB大宮アルディージャは26日、FW富山貴光(35)が現役引退すると発表した。
富山は矢板中央高時代にベガルタ仙台に特別指定選手として登録され、早稲田大を経て2013年に大宮に加入。16年にサガン鳥栖へ完全移籍するもアルビレックス新潟への期限付き移籍を経て18年に大宮に復帰した。21年はギラヴァンツ北九州へ期限付き移籍したが、大宮では通算10シーズンに渡るプレーとなった。
J1では79試合8得点を記録し、J2は196試合29得点でJ3は11試合1得点。今季はJ2で7試合0得点、ルヴァンカップで2試合1得点だった。引退発表日は自身の誕生日。引退に際して以下のようにコメントしている。
「このたび、富山貴光はプロサッカー選手を引退する決断をいたしました。現役生活13年、ベガルタ仙台での強化指定選手の期間を合わせると15年、サッカー選手としてプレーさせてもらいました。3歳の時からサッカーを始め、プロサッカー選手になるために幾度も挫折を繰り返し努力し続けてきました。この経験がすごく役に立ったなと思います」
「プロサッカー選手の時間は苦しい時間ばかりでしたが、皆様の応援のお陰で何度助けられたかわかりません。皆様と最高の景色を味わえたことが、プロサッカー選手になって本当に良かったと思えた瞬間です。ありがとうございました」
「ベガルタ仙台、RB大宮アルディージャ、サガン鳥栖、アルビレックス新潟、ギラヴァンツ北九州でお世話になり、サッカー選手としても1人の人間としても成長させてもらいました。プロサッカー選手としての楽しさ、厳しさ、難しさを毎日のように体験させてもらい日々勉強させてもらったことが、今の財産になっています」
「満員のスタジアム、それを準備してくれた運営スタッフの皆様、ボランティアスタッフの皆様、クラブスタッフの皆様、グランドキーパーの皆様、スポンサーやパートナー企業の皆様、ファン・サポーターの皆様、地域の皆様、様々な方々のお陰であのピッチに立てる喜びを噛み締めながらサッカーをできたことに、本当に感謝いたします。サッカーで繋がった絆は、これからも一生の宝物になります。サッカーで出会った、指導者、仲間、関係者の方々のお陰で、今の僕がいます。この場を借りて、感謝申し上げます」
「僕にとって、2013年に加入した大宮アルディージャは特別な存在です。最初のNACK5スタジアム大宮での声援に心を震えたのは、今でも忘れません。合計10年大宮でプレーさせてもらい、僕が出た時のチャントは死ぬまで忘れることのない『富』になりました。ありがとうございました。これからもRB大宮アルディージャを皆様に支えてもらい、『埼玉と言えばRB大宮アルディージャだよね』と言われるようなクラブを一緒に創っていってもらいたい、というのが僕からのお願いです『寝ても大宮、最高!』」
「そして、やんちゃだった僕を育ててくれた両親には頭が上がりません。何不自由なくサッカーに打ち込める環境を作ってくれて、大変なこともたくさんあったのにもかかわらず、好き勝手サッカーをさせてくれて、本当にありがとうございました。1番の理解者である妻、3人の子どもたち。みんなに大変な苦労をかけてきたけど、みんなの優しさに何度救われたかわかりません。僕の笑顔の源になっているのは、間違いなく家族です。改めて、ありがとう、そして、お疲れさまでした」
「最後になりますが、サッカーで学んだことを次の世代に還元していくことが、僕の使命だと思っております。感謝の気持ちを忘れず、今後もサッカー界に自分らしい形でかかわっていけたらと思います。サッカー最高! ありがとうございました! これからもよろしくお願いいたします!」
