ETF売買動向＝26日寄り付き、日経レバの売買代金は272億円と活況 ETF売買動向＝26日寄り付き、日経レバの売買代金は272億円と活況

26日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比92.4％増の616億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同127.9％増の435億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> 、ｉシェアーズ 米国総合債券 ＥＴＦ <2256> 、ｉシェアーズ 米国連続増配株 ＥＴＦ <2014> 、ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> など31銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ユーロ・ストックス５０指数 <486A> が4.43％高、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> が4.12％高、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） <2630> が4.03％高、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> が3.80％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.40％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は4.00％安と大幅に下落している。



日経平均株価が258円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金272億5300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金161億9300万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が58億8300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が27億1900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が22億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が14億8800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が14億3900万円の売買代金となっている。



株探ニュース

