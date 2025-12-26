

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月24日から25日の決算発表を経て26日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7068> ＦフォースＧ 東Ｇ -12.30 12/25 上期 41.92

<2796> ファマライズ 東Ｓ -3.20 12/25 上期 1031.03

<7447> ナガイレーベ 東Ｐ -2.82 12/25 1Q -22.96

<8276> 平和堂 東Ｐ -2.40 12/25 3Q 1.37

<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ -0.65 12/25 上期 7.76



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

