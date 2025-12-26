―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月24日から25日の決算発表を経て26日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7068> ＦフォースＧ 　東Ｇ 　 -12.30 　 12/25　　上期　　　 41.92
<2796> ファマライズ 　東Ｓ　　 -3.20 　 12/25　　上期　　 1031.03
<7447> ナガイレーベ 　東Ｐ　　 -2.82 　 12/25　　　1Q　　　-22.96
<8276> 平和堂 　　　　東Ｐ　　 -2.40 　 12/25　　　3Q　　　　1.37
<7921> 宝＆ＣＯ 　　　東Ｐ　　 -0.65 　 12/25　　上期　　　　7.76

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース