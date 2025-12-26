TBS田村真子アナ、一般男性と結婚「これからも変わらず皆さまに明るい朝を…」
TBSの田村真子アナウンサーが26日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性と結婚したことを発表した。
田村アナは「お世話になっている皆さま 私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と発表。「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします」とつづった。
同日、MCを務める『ラヴィット！』でも結婚を生報告。MCの麒麟・川島明から花束が贈られ、出演者から祝福された。
田村アナは1996年2月3日生まれ、三重県出身。上智大学文学部新聞学科を卒業後、2018年にTBSテレビへ入社。『はやドキ！』『ひるおび』などの情報・報道番組を経て、2021年3月より情報バラエティ番組『ラヴィット！』のMCに就任。2024年と2025年に「好きな女性アナウンサーランキング」で1位を獲得し、2連覇を果たした。
