アカデミー常連の監督＆俳優陣集結『ザ・ブライド！』来年4.3公開決定 ティザー予告＆ポスター解禁
ジェシー・バックリーとクリスチャン・ベールがダブル主演する映画『The Bride!』（原題）が、邦題を『ザ・ブライド！』として、2026年4月3日より日本公開となることが決まった。併せて、ティザー予告編とペアティザーポスターが解禁された。
【動画】ぶっ飛んだ花嫁《ブライド》が、目を覚ます。『ザ・ブライド！』ティザー予告
本作は、フランケンシュタインと花嫁《ブライド》がクソな世界に中指を突き立てる、愛と破壊の痛快エンターテインメント。
舞台は1930年代シカゴ。自らを創造した博士の名前を借り“フランケンシュタイン”と名乗って生きてきた怪物は、人々に忌み嫌われ、誰とも心を通わせられない孤独に耐えきれなくなっていた。そんなフランケンシュタインは、高名な研究者ユーフォロニウス博士に「伴侶を創ってほしい」と依頼。その頼みを聞き入れた博士は、墓から掘り起こした女性の遺体を彼の花嫁《ブライド》としてよみがえらせる。ある事件をきっかけに追われる身となった2人は逃避行に出るが、それはやがて、人々や警察を巻き込み、社会全体を揺るがす革命の始まりとなる。
監督は、俳優として活躍する傍ら監督業に進出し、初監督作品の『ロスト・ドーター』（2021）で第94回アカデミー賞脚色賞にノミネートされたマギー・ギレンホール。
主演は、クロエ・ジャオ監督最新作『ハムネット』（2025）でアカデミー賞主演女優賞獲得の呼び声高い新星ジェシー・バックリーと、『ザ・ファイター』（2010）で第83回アカデミー賞主演男優賞を受賞するなどアカデミー賞常連俳優のクリスチャン・ベール。この2人が、生々しく鮮烈な演技でフランケンシュタインとその花嫁《ブライド》に新たに命を吹き込む。
共演は、ピーター・サースガード、アネット・ベニング、ジェイク・ギレンホール、ペネロペ・クルス。
ティザー予告編は、自らの数奇な運命を笑い飛ばすかのような花嫁《ブライド》の、黒い模様が象徴的な口元のアップから始まる。階段から足を踏み外し事故死した女性は、フランケンシュタインとユーフォロニウス博士の手によって墓から掘り起こされ、再び命を与えられたのだ。「残された道はただひとつ―生きろ」と語りかけるフランケンシュタインの言葉の通り、花嫁《ブライド》は生前の記憶を全て失っており、自分が誰かも分からないまま彼との新たな人生に身を投じていく。
予告編中盤、街のゴロツキに絡まれたフランケンシュタインは、花嫁《ブライド》を守るため彼らを殺害。これをきっかけとして2人は警察から追われる身となり、“死が2人を分かつまで”続く逃避行《ハネムーン》へと乗り出していくこととなる…。
予告編中、胸中を吐き出すように叫ぶ花嫁《ブライド》、ネオン輝くきらびやかな街並み、絢爛（けんらん）豪華なシャンデリアを迫力いっぱいに破壊するフランケンシュタイン、2人を追い詰める市民たち、自由を満喫するように車を飛ばす2人、警察らしき追手に向かって銃を放つフランケンシュタインなど、2人の愛と破壊に満ちた逃避行が垣間見える映像が断片的に続く。
最後、こちらに向かって「怪物め」と笑いかける花嫁《ブライド》。果たして本当の怪物はフランケンシュタインか、花嫁《ブライド》か、はたまた人間の側か…。長い逃亡の果て、2人を待ち受ける運命とは―？
クールでレトロなイラスト風のペアティザーポスター2種には、花嫁《ブライド》とフランケンシュタインの顔が半分ずつ描かれ、並べるとひとつの顔に見えるようになっており、2人が運命共同体として愛と破壊の逃避行《ハネムーン》に乗り出していくことが示唆されている。
映画『ザ・ブライド！』は、2026年4月3日より全国公開。
