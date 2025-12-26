予想通り、トンデモない規模になりそうだ。

26日閣議決定される来年度の当初予算案は、一般会計の歳出総額を122兆3000億円程度とする方向だ。今年度当初予算の115兆1978億円を上回り、過去最大を更新。税収で足りない分は借金である国債の新規発行で賄うが、その額も29兆6000億円程度と今年度の28兆6471億円を上回る。

相変わらずの借金依存体質だが、このところの長期金利の急上昇に伴い、発行済みの国債の元本返済や利払いに充てる「国債費」も31兆3000億円程度と過去最大に膨らむ見通し。長期金利は指標となる10年物国債の利回りが一時2.1％と約27年ぶりの水準になっている。そのため、利払い費の算出に用いる想定金利を今年度当初の2.0％から3.0％程度に大きく引き上げることが影響している。新規国債の発行額と返済額がほぼ同規模とは、日本の財政運営がいかに自転車操業だということかがよく分かる。

ちなみに想定金利を2.0％とした今年度予算では利払い費は10.5兆円だった。来年度については、8月の概算要求時は2.6％を想定し、13兆円と見込んでいた。それが3.0％に上振れだから、利払い費は単純計算で15兆円まで増える。利払い費だけで今年度の1.5倍である。

アベノミクスの異次元緩和の頃は、利払い費の想定金利は1.2％程度だった。「責任ある積極財政」とか言ってサナエノミクスが同じようなことをやろうとしても、借金の利払いが増えるばかりで無理があるのだ。

■マーケットの警告に耳貸さず

経済評論家の斎藤満氏が言う。

「想定金利が3.0％だとしても、現実には10年の長期ではなく2、3年の短期国債で回して行けば、利払いを低く抑える方法はあります。ですが、それは目先だけを考えた財政運営。そもそも長期金利の上昇はマーケットから警告を発せられているということで、金利コスト増を意識し、新規の国債発行を減らすべきなのです。それなのに高市政権は『予算総額に占める公債依存度は上がらない』『名目GDPが増えているから債務残高比率は上がらない』などの方便で逃げる。国債費の負担が増額となるのを機に、放漫財政にブレーキをかけてもらわないといけない」

マーケットからの警告に耳を貸さない高市政権の財政運営は、「責任ある積極財政」ではなく「無責任な放漫財政」。金利上昇のこの先はイバラの道だ。

