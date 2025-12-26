【経済ニュースの核心】

経団連会長や日商会頭らの1月訪中は見送りへ…経済交流は半世紀続くも「お招き」シグナルなし

厚生労働省の10月の毎月勤労統計（速報）によると、労働者1人当たりの現金給与総額は前年比2.6％増の30万141円で46カ月連続の増加だった。このうち、基本給に当たる所定内給与は同2.6％増と10カ月ぶりの伸びの大きさだった。

ただ、消費者物価指数（持ち家の帰属家賃を除く総合）は3.4％上昇。実質賃金は前年比0.7％減と、減少は10カ月連続である。

JTBの年末年始（12月20日から2026年1月5日）の旅行動向調査によると、海外旅行者数は前年比31.5％増の100万人とコロナ禍前の約9割の水準まで回復。旅費の高いハワイや欧州など遠方への人気が高い。

労働者の実質賃金は減少傾向でも、年末年始の海外旅行は好調。冬のボーナスが昨年より増えると予想したり、株価や貴金属価格の含み益や売却益も影響しただろう。海外旅行の1人当たりの平均費用は27万5000円と2000年以降で最高。27.5万円×100万人で2750億円消費される。

一方、日本政府観光局が17日発表した1〜11月の訪日外国人数（推計値）は、前年同期比17.0％増の3906万5600人と過去最多だった昨年の約3687万人を11月時点で上回り、年間で初の4000万人突破は確実な情勢。ただし、11月の中国客数は前年同月比3.0％増の56万2600人と急速に鈍化した。中国政府の訪日自粛呼び掛けの影響が表面化した。

日本総合研究所は、自粛が長期化した場合、今後3年間の訪日消費額の損失は2兆3000億円に上ると試算している。

中国では、春節（旧正月、26年2月17日）期間中に海外旅行に出掛ける人が急増する。春節期間中、海外旅行先に向かうエアチケットの予約が前年同期比80.2％増、ホテルの予約数も同1.2倍増となっている。ただし、昨年とは異なり人気の旅行先に日本はない。

26年は冬季オリンピックが2月6日から22日までイタリアで開催。米国の大リーグ・ドジャースの試合は3月26日から9月27日の期間に行われる。さらにサッカー・ワールドカップがカナダ・米国・メキシコの3カ国共同開催で、6月11日から7月19日に開催される。国際的なスポーツイベントは目白押し。それでも26年の訪日外国人は増えるだろうか。

日銀は1月以来となる利上げを決めた。政策金利は0.75％となったが、1.0％への利上げは、26年6月か7月ごろともみられている。米国では26年6月にトランプ大統領寄りのFRB議長が誕生し、7月以降の追加利下げが予想される。

26年は為替が円高トレンドとなれば、海外から日本への旅行は割高となる。日本から海外への旅行は「時期の選択」が肝要となろう。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）