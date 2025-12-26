【トランプ2.0 現地リポート】

MAGA派議員がトランプ大統領と決裂…「エプスタイン・ファイル」めぐり支持基盤の動きに急展開

12月19日、アメリカ司法省は、ついに「エプスタイン・ファイル」を公開した。だがその内容が再び疑念と批判を呼んでいる。

エプスタイン・ファイルとは、2019年に拘置所で自死した富裕な実業家、ジェフリー・エプスタイン氏に関する捜査資料の総称だ。未成年者への性的暴行や人身取引の疑いをめぐり、その全容解明を求める声は、被害者や市民の間で長年くすぶり続けてきた。

今回の公開は、11月に成立した法案が定めた「すべての記録の公開」期限にあたる。しかし実際に公開されたのは膨大な文書のごく一部で、多くが黒塗りだったため、「透明性とは言えない」との批判が相次いでいる。

最も期待されたのは、政治家や著名人の関与を示す資料だ。だが、話題となったクリントン元大統領の写真にも、犯罪への関与を示す内容は含まれていない。

加えて、第1弾の資料にトランプ大統領の写真がほとんどなかったことに疑問の声が上がった。数日後に公開された第2、第3弾ではトランプ氏の名前が複数回登場するものの、司法省はこれらの記述が直接的な犯罪関与を示すものではないと説明している。

■直接関係のない画像まで

一方、公開資料の中に「エプスタイン事件と直接関係のない画像」が含まれていたことも明らかになった。マイケル・ジャクソン氏、ダイアナ・ロス氏、そしてクリントン元大統領が、それぞれ自身の子どもたちと写っている、以前から公開されていた写真だ。しかし、文脈次第では、あたかも未成年被害者と関連があるかのような印象を与えかねないとして、懸念の声が上がっている。

司法省は、黒塗りの理由を「被害者保護のため」と説明している。ただ、その方法をめぐっては法案の趣旨に反するとして違法性を指摘する声が強まっており、結果として有力者を守るためではないかとの疑念や臆測も広がっている。

こうした不信感はMAGA派を中心にしたトランプ支持者の間にも浸透しつつあり、今回の対応が政権を支えてきた支持基盤に、新たな亀裂を生む可能性を指摘する論調も目立ち始めた。来年の中間選挙への影響を取り沙汰する声もあり、この問題の余波がすぐに収まる気配はない。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）