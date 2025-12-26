レギュラーシーズン通算200戦目をラス目からの逆転劇で飾った。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第2試合ではU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）が登板し、今期3勝目をあげた。

【映像】小林、レギュラー通算200戦目のメモリアルなアガリ

当試合は起家から渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、EX風林火山・勝又健志（連盟）、小林、EARTH JETS・三浦智博（連盟）の並びでスタート。東1局は多井が、東2局では勝又が跳満を成就し、序盤からド派手な打ち合いとなる。東4局1本場は、ラス目の小林がチートイツ・ドラの四索単騎待ちでリーチをかけてツモアガリ、12000点（供託1000点、＋300点）を奪取、ラス目を脱した。

南3局では、親の小林が先制リーチ。三浦が追いかけるもその手から六万が溢れ、小林に12000点（供託1000点）を献上。このアガリで小林が一気にトップ目に立ち、このまま聖夜の対局を逃げ切った。

インタビューに応じた小林は「皆様、お久しぶりでございます。ご心配をおかけしましたが、帰ってきました」と挨拶。小林はMリーグ創設初年度からチームに在籍。記念すべきレギュラーシーズン通算200戦目を白星で飾ったが、小林は「もうそんなになるんですね。たくさん出ましたね。あんまり個人の回数なんかは大事なところではないんですけど、たくさんやらせていただいて、ありがとうございます」と“らしい”感想を明かした。

それから小林は「皆様、ご心配おかけしておりますが、Piratesはシーズン終わる頃までにはプラスして（レギュラーシーズンを）通過して、私個人もプラスして頑張っていきたいと思います」とパイレーツクルーに呼びかけた。

最後にインタビュアーに「素敵なメリークリスマスをお願いします！」と求められると、小林は首を傾げながら「あんまりそういうのはやったことがないんですけどね……メリークリスマス？」。この姿にファンは「こばごーかわいいw」「剛さん慣れてない笑」などと盛り上がっていた。

【第2試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）3万4600点/＋54.6

2着 EX風林火山・勝又健志（連盟）2万7600点/＋7.6

3着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）1万8900点/▲31.1

3着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）1万8900点/▲31.1

【12月25日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋507.2（68/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋452.2（70/120）

3位 セガサミーフェニックス ＋251.8（68/120）

4位 BEAST X ＋195.6（68/120）

5位 TEAM雷電 ▲92.5（68/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲176.9（68/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲199.3（72/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲259.5（70/120）

9位 EARTH JETS ▲304.2（70/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲374.4（66/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）