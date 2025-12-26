TBSの田村真子アナウンサー（29）が26日、自身のインスタグラムで一般男性と結婚したことを発表。その後同局「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）で生報告した。残り1週間を切った2025年、人気アナウンサーの結婚発表が相次いだ。

今月8日、フジテレビの杉原千尋アナウンサーが同局「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に生出演し結婚を発表。お相手については「会社員でカメラマン」と明かしていた。

11月4日、元MBSで、現在はビジネス系映像メディアの運営を手がける「PIVOT」でMC・プロデューサーを務める野嶋紗己子アナが自身のインスタグラムで結婚を発表。12日にはフリーの戸田山貴美アナが自身のインスタグラムで結婚を伝えた。22日には関西テレビが同局の谷元星奈アナの結婚を報告。お相手は大学時代に出会った一般男性で1メートル90センチの長身。東京と大阪で遠距離恋愛を育んできた。

9月にはカンテレの山本大貴アナが一般女性との結婚を発表した。父は同局からフリーに転身した山本浩之。兄は日本テレビの山本健太アナ。

8月16日、MBS・清水麻椰アナが自身のインスタグラムで結婚を発表。26日にはフジテレビの藤本万梨乃アナが「めざましテレビ」で結婚を生報告しお相手は医者であると明かした。

7月24日には、NHK副島萌生アナが3月に結婚していたと、本紙が報じた。25日、日本テレビ・忽滑谷（ぬかりや）こころアナが高校時代に出会った男性と結婚したことを自身のインスタグラムで公表。29日には名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の情報番組「ドデスカ！」に出演している同局・島津咲苗アナが29日、自身のSNSを通じて結婚したことを発表した。

5月1日には日本テレビの郡司恭子アナが自身のインスタグラムで結婚していたことを公表。その後同局系「情報ライブ ミヤネ屋」内で生報告した。12月24日には、第1子出産を発表している。

4月5日、「プロ野球ニュース」（CSフジテレビONE）のMCを務めるフリーの袴田彩会アナがインスタグラム通じて結婚発表した。15日、元BSN新潟放送で現在はホリプロアナウンス室所属の林莉世アナが自身のインスタグラムで結婚を発表。

2月にはフリーの藤本真未アナが自身のインスタグラムで結婚発表した。