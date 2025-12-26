田村淳、娘たちに“リクエスト通り”のプレゼント届く「お子さん達の記憶に絶対に残るクリスマスですね!!」
元お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスを過ごす娘たちのプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】田村淳、娘たちに向けたクリスマスメッセージ
さらに、4枚目には仕掛け絵本のようになった“今年のサンタさんへのお手紙”が写っており、「驚いたよ！ サンタさんも喜んでくれたと思う」とコメントしました。最後は、「メリークリスマス パパより」と締めくくっています。
この投稿にファンからは、「ほのぼので素敵ご家族ですね」「オトナになってもお嬢さんたちはきっと思い出すでしょうね。ステキなクリスマスです」「お子さん達の記憶に絶対に残るクリスマスですね!!」「心がほっと温まる時間ですね」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
娘たちによる“サンタさんへのお手紙”に感激田村さんは「娘たちへ 2025年もサンタクロースがやってきました それぞれのリクエスト通りプレゼントが届いて良かったね」とつづり、4枚の写真を掲載しました。1枚目には、大きな赤い袋をのぞき込む長女と次女の姿が収められています。
クリスマスツリーに夢中田村さんは23日に更新したInstagramで、娘たちと一緒にクリスマスツリーの飾り付けをする様子を公開しています。また、“大人に”なった娘たちに向けて「あなたたちが9歳、5歳の時にサンタクロースはまだおうちに来てくれていました！ あなたたちが信じていたからです。今のあなたたちはどうですか？信じてますか？」とメッセージを寄せました。
