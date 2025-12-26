箱根駅伝が２０２８年の第１０４回大会以降、４年に１回の記念大会で全国の大学が予選会へ参加可能となり、関東以外の大学関係者からは２５日、喜びの声があがった。

第１００回の節目となった２４年大会では１回限りの措置として、予選会に全国からの参加が認められ、関東以外からは１１チームが出場した。しかし、関東以外のチームは京産大（京都）の２７位が最高位で、予選通過ライン（１３位）は遠かった。

３４位に終わった立命館大（京都）の山菅善樹監督は「当時は発表が前年で、強化の時間的猶予がなかった」と感じたという。継続的な「全国化」決定を受け、「４年ごとなら、戦略も立てやすい」と歓迎した。

一方、第一工科大（鹿児島）の岩元泉監督は、関東の大学との実力差が大きいとみて「予選会に出ても、ただ出るだけになってしまう」と指摘。本格的に挑戦するには練習内容を抜本的に見直す必要があり、「挑戦してみたいか、早めに学生に聞いてみたい」と慎重な姿勢を示した。日本文理大（大分）の石橋修監督も「遠征旅費などの学生の負担も考慮しながら、出場を検討したい」としている。

札幌学院大の鹿内万敬（かずのり）監督は「記念大会を１年生で迎えるのか、４年生で迎えるのかによって、状況が全然違う。生まれた年によって偏りが生まれないよう、毎年続いていくようになればいい」と希望する。

現役時代に山梨学院大の優勝メンバーとなった広島経済大の尾方剛監督は「箱根駅伝に憧れて競技を始める選手も多い。箱根ほど注目度が高い大会は他になく、学生の士気向上にもつながるだろう。地方の大学が本気で取り組むことで、将来的に（記念大会に限らず）全国化するきっかけになればいい」と期待した。