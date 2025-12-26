【WWE】RAW（12月22日・日本時間23日／ミシガン・グランドラピッズ）

【映像】“最恐”女子レスラー、戦慄の顔面攻撃

「顔には顔を」の顔面攻撃が飛び交う激闘で“最恐女王”が見せた、あえて顔面を狙うエグいムーブ2連発に、リングサイドの悪女も口を押さえて絶句。「酷いことする」「歯が…」とファンも思わずドン引き。一方、「すげえ受け」など実力者同士の激闘に賞賛の声も寄せられた。

女子タッグ王者アスカとリア・リプリーがシングル戦で激突した。負傷中のパートナー、イヨ・スカイの恨みも背負い孤軍奮闘するリアと、2対1の数的優位という万全の体勢でシングル戦も躊躇なく迎え撃つ王者チーム。しかしリアが見せた意地の2連発、“顔面クラッシュ”級のガチ感に会場がどよめいた。

パワー系のリアに対し、蹴りや関節技の技巧派アスカは、かつて「レッスルマニア」のセミも務めた女子屈指のカード。互いが譲らず迎えた試合中盤、観客の度肝を抜くリアの戦慄コンボが炸裂。トップロープでの攻防を制したリアは、コーナーで股の間から、下からすくい上げるように足裏で相手の顔面を突き上げる“かち上げ式”の「チーキー・ナンドス・キック」を一閃。コーナーに括り付けられたままの“顔面葬”には、ABEMA解説の堀江ガンツ氏も思わず「逃げ場ないですからね…」と漏す。

これで終わらないのが最恐女子のリア。アスカを肩車で担ぎ上げ、そのまま前方へ顔面からマットに叩きつける「エレクトリック・チェア・フェイスバスター」を見舞う。高いところから落とし、首と顔面に甚大な衝撃を与える残酷な一撃だったが、アスカはこれをカウント2でキックアウト。顔面だけを執拗に攻める残酷コンボに、リングサイドのカイリ・セインも思わず口に手を当てて絶句した。

この容赦ない攻撃に対し、ネット上では「酷いことするね」「いってえ」といった悲鳴が上がった。特に顔面から落ちた瞬間には「歯が…」「顔面」とダメージを心配する声や、強烈な一撃を顔から受けたアスカに対し「すげえ受け」とプロ意識を称賛するコメントも並んだ。

最終的に試合は、セコンドのカイリの介入を含むアスカの老獪な丸め込みで決着したが、リアの猛攻は強烈なインパクトを残した。結果として「カブキ・ウォリアーズ」の組織力とアスカの勝負強さに屈し、直接対決となるシングル戦で初黒星を喫したが、秋から続いた「カブキvsリア・イヨ（RHIYO）」両軍の抗争はさらに激化し、いよいよ1月5日（日本時間6日）の「RAW」で女子タッグ戦が行われる。（ABEMA／WWE『RAW』）