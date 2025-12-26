好きな人と音楽を聴く…女子が理想とする状況９パターン
自分が大切にしている大好きな曲は、大好きな人とわかちあいたいもの。気になる女性に最高のシチュエーションを提供したい。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者に「好きな人と音楽を聴くとき、女性が理想とするシチュエーション」というテーマで意見を集めました。
【１】２人きりのドライブ中に聴く。
「２人きりの空間で流れる景色を見ながら聴けると最高に盛り上がる」（２０代女性）というように圧倒的な支持を得たのがドライブというシチュエーション。ドライブ中の曲が彼女の大好きな曲だったり、カーラジオからたまたま流れたりすると、さらにテンションが上がるようです。
【２】夕暮れや星を見ながら聴く。
「ロマンチックだから！」（２０代女性）というように、夕暮れの空や星を見ながら好きな音楽を聴くのもまた素晴らしいシチュエーションと言えるようです。場所は特に海辺の支持が高い模様。夕暮れや星空を組み込んだシチュエーションにしておくといいでしょう。
【３】昼下がりの気持ち良い公園で聴く。
「芝生で日なたぼっことかしながら２人でのんびり聴くと幸せだなあって実感します」（１０代女性）というご意見もあるように、オープンエアで聴く音楽はたとえ携帯プレーヤーの音でも格別のようです。お弁当とお茶を持って出かけるだけで十分素敵な体験となることでしょう。
【４】好きな曲を好きな人の弾き語りで聴く。
「彼の歌ならちょっと下手でも感動するー」（１０代女性）というように、楽器をやっている男性ならぜひとも試したいのが弾き語り作戦。ただし、オリジナル曲の場合はかなりの歌唱力がないと逆にひかれる場合があるので注意しましょう。
【５】部屋で２人きりの時に聴く。
「部屋でまったりしている時にお酒でも飲みながら聴きたい」（２０代女性）というように、彼女がいればすぐにでも実現できそうなシチュエーションが意外な人気を集めました。実現が簡単な分、部屋のムード作りなどの環境整備に力を入れた方が良いかも知れません。
【６】イヤホンをひとつずつつけて聴く。
「距離が近くなるし、とにかくときめく！」（１０代女性）とのご意見にもあるように、非常に高い支持を得たのがイヤホンを片耳ずつ分け合って聴くシチュエーションです。映画やドラマにもありがちなシーンだけに、女性のあこがれ度もかなり高く、そのわりには簡単にセッティングできるので使える手と言えるでしょう。
【７】ＣＤショップの視聴機で聴く。
「デート中に聴けるから」（１０代女性）というように、クルマなしのデートではＣＤショップの視聴機などで肩を寄せ合って好きな音楽を聴くというのも、若い世代を中心に支持を得ました。ただし、２人とも持っていない曲の場合は、なんとなくその場でお買い上げしないといけないムードになるかもしれません。
【８】クラブで大音量で聴く。
「ＤＪがたまたまかけた曲が大好きな曲だと最高に幸せな気分になる」（２０代女性）というように、クラブやフェスなどのＤＪセットで踊っているうちに、偶然好きな曲がかかるのも理想のシチュエーションのようです。似たような状況としてカフェやショップの店内ＢＧＭでたまたま好きな曲がかかるというケースも嬉しいようです。
【９】生のコンサートで聴く。
「大好きなアーティストのライブに一緒に行って聴きたい」（２０代女性）とのコメントにもあるように、生歌を２人で聴いたという体験の共有もまた最高のシチュエーションのひとつ。コンサートスケジュールやチケットの入手、２人の日程などさまざまなタイミングがあわないとなしえない状況だけに喜びもひとしおと言えそうです。
他にはどんな「好きな人と音楽を聴くとき、女性が理想とするシチュエーション」があると思いますか？ みなさんのご意見をお待ちしております。（熊山准）
