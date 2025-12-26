海外や国内の飛行機代がほぼ無料に!? ポイ活専門家が教える、マイルを賢く貯める術

毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは「マイルの貯め方・使い方【前編】」です。

菊地崇仁

きくち・たかひと ポイ活専門家。株式会社ポイ探代表取締役。100枚超のクレジットカードを保有・利用し、おトクな使い方を研究して情報を発信。マイル歴も長く、マイルを駆使した国内外の旅を多数経験。

地道奈子

じみち・なこ 28歳・派遣社員。既婚・子なしのDINKS。新NISAへの移行を無事に終えて一息。ポイ活に精を出しつつ、サブスクやスマホなど、新しい固定費の見直しを、目下模索中。

飛行機代の節約に。マイルを賢く貯める術は？

奈子

今回、マイルについて話を聞けるということで楽しみにしてきました。ずっと興味があったのですが、難しそうで…。

菊地

ポイ活のなかでも、難易度が高めなのがマイルかもしれません。でもツボを押さえれば、しっかり貯められますよ。

奈子

マイルで飛行機代を浮かせば旅のコスパが格段に上がりそうで、気になっています！

菊地

僕自身、国内外を問わず何度も活用していますが、飛行機代をかなり抑えることができるので旅の充実度は高いですね。

奈子

うらやましい！ 上手に貯める方法、教えてください！

菊地

わかりました。本来、マイルは飛行機に搭乗した距離に応じて付与されるもの。チケットの価格によっても付与率が変わりますが、飛行機代はそれなりの金額ですし、乗る機会も限られます。出張などで頻繁に利用するような人以外、搭乗だけで貯めるのは至難の業です。

奈子

たしかに、それはかなりハードルが高そう…。

菊地

そんな人におすすめなのが、航空会社が提供する関連サービスを利用して貯めること。

奈子

関連サービスというと？

菊地

代表的なのは、航空会社が発行するクレジットカードを作って積極的に使うことですね。

奈子

カードの利用ポイントを貯めるということですか？

菊地

はい。航空会社系のクレカは、ポイントの代わりにマイルが貯まるか、貯まったポイントをマイルに交換できるんですよ。提携店やサービスでの決済はポイント利率が上がるなど特典も多いです。

航空券に交換できるマイル数が知りたい！

奈子

ところで、だいたい何マイルほど貯めれば航空券に換えられるんでしょうか？

菊地

搭乗時期や距離により変動しますが、国内線の場合、片道5000マイルほど必要です。

奈子

それが目安ですね！ どのくらい大変ですか？

菊地

ポイント付与率1％のカードなら、50万円決済する必要が。

奈子

ふむ…。金額だけ聞くとなかなか驚くけど、生活費をカード払いに集約すれば、そこまで無謀な額でもなさそうな…。

菊地

下で紹介する貯め方を駆使すれば、さらに貯まるはず。

奈子

ですね。とりあえずカードを申し込みたいと思います！

菊地

不定期でボーナスマイルがもらえる新規入会キャンペーンが開催されることも。入会前にぜひ調べてみてください！

奈子

わかりました!!

マイルを貯める主な方法を紹介！

飛行機に乗って貯める

飛行距離に応じてマイルが付与される、本来のマイルの貯め方。航空券の種類によって利率が変わる。「たとえば東京―札幌間だと、片道510マイルが付与されます。ただしこれは正規料金のマイル数。早割チケットや格安チケットなど券種により75％、50％などの付与になる場合も」

クレジットカードを使って貯める

利用額に応じてマイルが獲得できるクレジットカードを使う方法。ANAカードやJALカードなど、航空会社が発行するカードが貯まりやすい。ボーナスマイルがもらえる入会キャンペーンが開催されることもあるので、それを狙ってカードを作るのも◎。「カードのグレードやブランドにもよりますが、100円で1マイル貯めるのを目安に。年会費が安いカードでもマイルの利率を2倍にできるオプションサービスがある場合もあり、手数料を勘案して申し込むのがおすすめ」

カード特約店を利用して貯める

カード特約店でJALカードやANAカードを使うと通常よりも多くのマイルが獲得できる。「最大で100円が2マイルになるので効率的。JALカードだとイオンやマツモトキヨシ、ANAカードだとセブン-イレブンやスターバックスなどが対象です」

提携サービスを利用して貯める

ANAやJALが運営するさまざまな提携サービスを利用すると効率的にマイルが獲得できたり、ボーナスマイルが付与されるなどのメリットが。「ANAでんきとANAガスをセットで利用すれば年間最大6000マイルに。JALはJALでんきのほか、JALモバイル、JAL光（インターネットサービス）なども展開しています」

提携ポイントを移行する

楽天ポイントやVポイント、dポイントなど、ANAやJALと提携するポイントサービスならマイルに移行できる。「ただしポイントそのものの価値としては下がることが多いので注意を。足りないマイル分だけ移行して充当するなどの使い方がおすすめです」