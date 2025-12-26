ブレイキングダウンに出場経験のある「むらけん」ことタレント・村松健太が２５日、自身のＸを更新。モデル・山城奈々と結婚していたことを発表した。

むらけんは２４年１２月２５日に入籍したことを明かし、「お互いの仕事や環境の都合もあり本日このタイミングでのご報告となりました。この日を選んだ理由は、１２月２５日が亡き父・須藤信充の誕生日であり、父に見守られながら新しい人生を歩み出したい、そんな想いからです」とつづった。

父はキックボクシングで３階級制覇の須藤信充。昨年９月１７日に他界していた。

「『ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ ＪＡＰＡＮ』をきっかけにタレント活動を始め、その後『ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ』を経て、格闘技の世界へと転身してきました。こうして活動を続けてこられたのは、いつも支えてくださる皆さまのおかげです」と感謝。「昨年、キックボクシング五冠王だった父が他界し、２５歳という節目で改めて人生と向き合う中で、『共に人生を歩みたい』と心から思える存在と出会い、結婚を決意いたしました」と記した。

お相手の山城との２ショットを添え、「妻は３７歳で私は２５歳の１２歳差婚です！」とも紹介した。