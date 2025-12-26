秋田地方気象台は午前6時11分、暴風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報を発表しました。



沿岸では、強い冬型の気圧配置の影響により、大荒れや大しけとなる所がある見込みです。



26日夜遅くにかけて、暴風雪や高波に警戒してください。



また、秋田県では、大雪や竜巻などの激しい突風、落雷、ひょうに注意してください。



［気象概況］

低気圧が千島近海を発達しながら北へ進んでいます。





日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、東北地方の上空約5,500メートルには氷点下36度以下の寒気が流れ込む見込みです。このため、沿岸では、雪を伴った西よりの暴風となり、海上では大しけとなるでしょう。また、上空の寒気の影響により大気の状態が非常に不安定となっており、積乱雲が発達して雷の発生する所がある見込みです。大雪となる所もある見込みです。［風の予想］26日に予想される最大瞬間風速は沿岸で30メートル、内陸で25メートルです。［波の予想］26日に予想される波の高さは6メートルです。［雪の予想］26日午前6時から27日午前6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、沿岸の山沿いで30センチ、沿岸の平野部で20センチ、内陸の山沿いで40センチ、内陸の平野部で30センチです。その後、27日午前6時から28日午前6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、山沿いで30センチ、平野部で20センチです。［防災事項］沿岸では、26日夜遅くにかけて、西よりの暴風雪による建物への被害、ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。海上では、26日夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。県内は26日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、26日昼過ぎから27日にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。