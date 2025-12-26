沿岸は大荒れの見込み 26日夜遅くにかけて暴風雪や高波に警戒 大雪や竜巻などの激しい突風・落雷・ひょうにも注意を 秋田
秋田地方気象台は午前6時11分、暴風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報を発表しました。
沿岸では、強い冬型の気圧配置の影響により、大荒れや大しけとなる所がある見込みです。
26日夜遅くにかけて、暴風雪や高波に警戒してください。
また、秋田県では、大雪や竜巻などの激しい突風、落雷、ひょうに注意してください。
［気象概況］
低気圧が千島近海を発達しながら北へ進んでいます。
このため、沿岸では、雪を伴った西よりの暴風となり、海上では大しけとなるでしょう。
また、上空の寒気の影響により大気の状態が非常に不安定となっており、積乱雲が発達して雷の発生する所がある見込みです。
大雪となる所もある見込みです。
［風の予想］
26日に予想される最大瞬間風速は沿岸で30メートル、内陸で25メートルです。
［波の予想］
26日に予想される波の高さは6メートルです。
［雪の予想］
26日午前6時から27日午前6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、沿岸の山沿いで30センチ、沿岸の平野部で20センチ、内陸の山沿いで40センチ、内陸の平野部で30センチです。
その後、27日午前6時から28日午前6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、山沿いで30センチ、平野部で20センチです。
［防災事項］
沿岸では、26日夜遅くにかけて、西よりの暴風雪による建物への被害、ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。
海上では、26日夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。
県内は26日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。
発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
また、26日昼過ぎから27日にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。
今後発表される防災気象情報に留意してください。