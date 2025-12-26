2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が25日、YouTube公式チャンネルで、新曲「今夜だけChuなStar！」のミュージックビデオ（MV）を公開した。

同曲は、2025年のクリスマスを彩るすとぷりからの贈り物がテーマ。歌詞や曲調には、まるでおもちゃ箱を開けたかのようなドキドキワクワクを目いっぱいに詰め込んで、その無邪気さをポップに表現した。「今年も素敵なクリスマスをお届けしたい」というメンバーの思いが込められた、愛にあふれたメッセージソングだ。

MVでは、冒頭から雪景色をバックにしてクリスマスムードを全開。ポップでロマンティックな世界観の中、随所では少し大人びた表情も見せて、聖夜をキラキラと輝かせるような映像となった。

今回は、クリスマス当日のサプライズとして発表。莉犬は「メリークリスマス！ オレたちからのプレゼントだよ！」と言い、ジェルも「メリクリ！ これからも思い出作ってこな」と呼び掛けた。

年を越すと26年は、グループ結成10周年イヤー。1月3、4日から、ころんがさいたまスーパーアリーナで、6年ぶりのワンマンライブ「ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ」を開催と、アクセル全開でスタートする予定だ。