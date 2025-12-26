¡Ö¤³¤ó¤Ê²ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¿À²ó¡×¤ËÎÞ¡Ä¥à¥í¥Ä¥è¥·¤â±ï¡¢²Ú´Ý¤ÏµÕ¸÷¤ËÃíÌÜ
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè65ÏÃ¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢·î¾È»û¤Ç¤Îµ¢¤ê¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤ë¡£¾¾Ìî²È¤ß¤ó¤Ê¤òÍÜ¤¦¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¶äÆóÏº¤Ë¥È¥¤Ï¡Ä¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë³¤³°¤ÇÂÚºßµ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢¶äÆóÏº¤ò²ÖÅÄÎ¹´Û¤ËÁ÷¤ê¤ËÍè¤¿¥È¥¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥¤¥é¥¤¥¶¤òÁ÷¤ê¤ËÍè¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ø¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¶äÆóÏº¤È¥¤¥é¥¤¥¶¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎËÜÊüÁ÷¡£¼¡²ó¤ÏÍèÇ¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê3Ê¬¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Î®¤ì¡¢½µ¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¥«¡£¡×¤ò²ó¼ý¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Î²Î»ì¤È¤â¥ê¥ó¥¯¡£Í½¹ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¾±¤¤òÉº¤ï¤»¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤µ¥¤¥Á¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬Ä«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£¤¨¤Ã¡¢¤³¤ó¤Ê²ó¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ÂçµÈ¤Ï¡Ö²æ¡¹¡¢BS¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú²°ÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢²Ú´Ý¤µ¤ó¤¬¡Ø¤è¤·¤Ã¡Ù¤È¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£²Ú´Ý¤Ï¡Ö»ä¤âµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤È¡×¤È¥à¥í¤ËÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¥à¥í¤Ï¡ÖµÓËÜ¤Î¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤ÏÉñÂæ¡Ömuro¼°.¡×¤Î¥á¥¤¥óºî²È¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¤¤¤Ä¤«Âç¤¤¤»Å»ö¤ò¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸å¤ËµÓËÜ¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤È½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë»ä´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²Ú´Ý¤Ï¡ÖºòÆü¤¢¤ÎµÕ¸÷¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢°ìÆü·Ð¤Æ¤¢¤Î2¿Í¤ÎµÕ¸÷¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£µÕ¸÷¤ÎµÕ¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¡¢¶Ã¤¤¤¿¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£