2025Ç¯12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½ñÀÒÂèÆóÃÆ¡ØGIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ¡Ù¤Ï¡¢RPG¡Ê¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤ò¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢¥Þ¥¨¥Î¡¢Ãæ¶¶¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ñÀÒ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ã¥Á¡ª ¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬È¿±þ¤·¤Ê¤¤!?
²þ»¥¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Î¥³¥Ä
¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤ä¥â¥Ð¥¤¥ëPASMO¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¤Î¸òÄÌ·ÏIC¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æü¡¹¤ò»Ù¤¨¤ëÊØÍø¤ÊÌ£Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ëµ¯¤¤ë¤Î¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ê¥ß¥¹¤ÎÈá·à¡£ÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¤Î²þ»¥¤Çµ¯¤¤¿¤éÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤¢¤ì¤ò"¤â¤¦ÆóÅÙ¤È"µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡§¤«¤¶¤¹µ÷Î¥
¤Þ¤ºÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤«¤¶¤¹µ÷Î¥¡£¥Ô¥Ã¤Ç·èºÑ¤Ç¤¤ë¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¡¢NFC¡ÊNear Field Communication / ¶áµ÷Î¥ÌµÀþÄÌ¿®¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢ÅÅ¼§Í¶Æ³¤ò»È¤Ã¤ÆÄÌ¿®¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÄÌ¿®µ÷Î¥¤ÏÌó4cm¤ÈÄ¶Ã»¤¤¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤ÈÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¹¤²¤Æ¤è¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤ó¤Êº®»¨¤·¤¿²þ»¥¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¥«¡¼¥É¤¬´Ö°ã¤¨¤ÆÆÉ¤ß¼è¤é¤ì¤¿¤é¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢µ¬³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡§¤«¤¶¤¹°ÌÃÖ
µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ïµ÷Î¥¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤¶¤¹°ÌÃÖ¤âÌ¿±¿¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÈóÀÜ¿¨ÄÌ¿®¤òÃ´¤¦¤Î¤¬¡¢ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿NFC¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤»¤ÐOK¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¶á¤Å¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
iPhone¤À¤È¥«¥á¥é¤Î²£¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÂÎ¾åÉô¤ò·¹¤±¤Æ¤«¤¶¤¹¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¡£
¤¿¤À¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î°ÌÃÖ¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¹½°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Á°µ¡¼ï¤Î¥¯¥»¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È¶õ¿¶¤ê¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î°ÌÃÖ¤ò¥á¡¼¥«¡¼¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊªÍý¥«¡¼¥É¤âÍ×Ãí°Õ
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊªÍý¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡£Áê¸ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊIC¥«¡¼¥É¤òÊ£¿ôËçÆþ¤ì¤¿ºâÉÛ¤Ç¥¿¥Ã¥Á¡¢¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£Í¥½¨¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¥«¡¼¥É¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¿¤¤¤«¡¢¤Þ¤Ç¤ÏÈ½ÊÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤½¤ó¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Îµ»½Ñ¡¢NFC¡£À¤³¦¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Êµ¬³Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥½¥Ë¡¼¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖFeliCa¡×¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤Î°ÜÆ°¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÏFeliCa¤¬¼çÎ®¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢¥®¥º¥â¡¼¥ÉËÜÂè2ÃÆ¡ØGIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ¡Ù¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
