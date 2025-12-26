「アウターの中、地味」を回避！【ZARA】40・50代も挑戦しやすい！「柄物ニット」

アウターは着回し力を考えて落ち着いた色やデザインのものが多くなりがちだからこそ、中までシンプルにまとめてしまうとコーデが物足りなく感じることも。そんな冬コーデの脱地味見えに、【ZARA（ザラ）】の柄物セーターが活躍してくれそうです。シックな配色が大人世代も挑戦しやすく、アウターからチラリと覗くだけでシャレ感をグッと高められそうなZARAの柄物セーターをリコメンド！

馴染みのよい2色でフェミニンに着映える

【ZARA】「起毛効果ジャカードニットセーター」\4,400（税込・セール価格）

ふんわりと起毛感のあるニット地の上部を占める柄が、顔まわりに柔らかなインパクトを与えてくれそうなこちらのセーター。ベージュと馴染みのよいキャメル系の色味の柄は大ぶりながら上品さがあり、フェミニンなムードで着こなせそうです。裾がリブでキュッと絞られたメリハリのあるシルエットは、コンパクトな着丈のトップスが好みという人にも◎

レースを重ねたようなエレガントな幾何模様

【ZARA】「アルパカジャカードスキーコレクションセーター」\17,990（税込）

アルパカの毛を織り交ぜたニュアンス感のあるニット地に、幾何模様がエッジを効かせる一着。淡いエクリュとのコントラストが印象的な柄がぐるりと首まわりを囲み、まるでレースを重ねたようなエレガントな雰囲気を醸し出します。肩から袖にかけての境界線を目立たせない落ち感のあるシルエットも、柄を主役として美しく引き立たせるポイントに。

レトロムード漂うマルチカラーのボーダー柄

【ZARA】「ジャカードニットセーター」\4,610（税込・セール価格）

ジャカード織りで複数の細かな柄を組み合わせたこちらのセーターは、アウターの中から覗かせるだけで大人コーデがグッと華やぎそう。マルチカラーでありながら、それぞれに落ち着いた色味が使われていることで派手になりすぎないのが魅力です。コンパクトなシルエットと着丈はボリューミーなフレアスカートとも相性がよく、どこかレトロなイメージで着こなすのがGOOD。

グレーに咲く花柄が可愛げのある大人を演出

【ZARA】「起毛ジャカードニットセーター」\4,610（税込・セール価格）

品のあるグレーのニット地に細かな白の花柄が織り込まれた愛らしいデザインのセーター。ニットならではの起毛感が花柄を綿毛のように見せてくれて、大人も頑張りすぎ感なくナチュラルな印象で着こなしやすい一着です。たっぷりと長めの袖丈とゆとりのあるシルエットは、コーデに程よい抜け感を与える役としても重宝するはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ