ストック推奨ーーーッッ！！！【業務スーパー】おやつ・軽食にぴったり♡「冷凍食品」

毎日の食生活で活躍する便利な食品が揃う【業務スーパー】は、さまざまなジャンルの「冷凍食品」が充実している点も特徴の1つ。マニアをはじめ多数の利用者から人気の冷凍食品は、おやつや軽食にぴったりな商品が揃っているため、お気に入りの商品をストックしている人も多いんだとか。そこで今回は、マニアがおすすめする冷凍食品をまとめました。

小腹が空いた……にちょうどいいミニサイズ

@odangosyufuさんが「おやつや軽食にぴったりだよ！」とおすすめする「猪肉包（チュウロウパオ）」は、公式サイトによると「豚肉や角切りにしたたけのこを味つけし、ほんのり甘い生地」で包んだミニサイズの中華まん。1袋に約10個のプチ中華まんが入っており、蒸し器もしくは電子レンジで調理可能です。おやつや軽食のほか夕ご飯のおかずとしても使えるので、幅広いシーンで活躍します。

困ったときや疲れたときの救世主

「ナポリ風ミックスピザ」は、チーズやペパロニをトッピングしたスタンダードなピザ。おやつや小腹が空いたときに、すぐ食べられるので冷凍庫にあると安心感がありますよ。調理方法も簡単で、解凍時間なしでそのままオーブンレンジやオーブントースターで焼き上げるだけ。パパっと作れるので、昼食の献立に悩んだときにもおすすめです。

ティータイムが華やぐご褒美クッキー

@racco_clubさんが「特にお気に入り」とコメントするのは「冷凍アメリカンクッキー」。フレーバーは、クランベリー & ホワイトチョコとダブルチョコの2種類で、どちらもクッキー生地にはチョコチャンクがたっぷりと練り込まれています。常温なら1時間ほど解凍すれば食べられるので、少し早めに解凍しておけば、優雅なティータイムを楽しめそうです。

ちょい足しアレンジでリッチなおやつに

「あま～いホクホク蒸し芋」は、ほくほくとした食感とやさしい甘みを特徴とする紅あずまを使った冷凍蒸し芋です。自然解凍もしくは電子レンジ解凍で食べることができ、@arimama_chanさんいわく「ホクホクしていますがパサつき感はなく、程よい甘み」とのこと。アイスクリームを添えたり、バターで焼いたり、ちょい足しすれば手軽に豪華なスイーツが完成します。

【業務スーパー】の「冷凍食品」は、おやつや小腹が空いたときに簡単調理ですぐに食べられて、とっても便利。家族からのリクエストにもすぐに応えられるので、冷凍庫にストックしていつでも使えるようにしておきましょう。

writer：河合 ひかる