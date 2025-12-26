クリスマスの夜、煌びやかな“赤”が大勝利を導いた。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第2試合はセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）がトップを獲得。チームは今期4度目となる同日2連勝を達成し、順位を3位へと押し上げた。

【映像】醍醐、オーラスであまりにも劇的な逆転トップ

第1試合は、竹内元太（最高位戦）が南場の親番で2局連続の親跳満ツモを決めてトップ。勢いそのままに臨んだこの試合は、東家からTEAM雷電・萩原聖人（連盟）、醍醐、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）の並びで始まった。

誰も大きく抜け出せないまま東場が終了し、迎えた南1局。ここでは親の萩原に親満貫ツモを許し、醍醐は3着目から追う展開となる。同2本場、形勢を変える手が醍醐に入った。赤2枚を含む手牌から、8筒をポン。二・五万待ちでテンパイ。五万ツモで345の三色同順が完成し、タンヤオ・赤2・三色同順の8000点（＋600点）を入手。一気にトップ目へと躍り出た。

しかし南2局、佐々木に倍満ツモを決められると、試合は再び混戦へ。南3局では、醍醐がリーチ・赤・ドラの5200点を渡辺からロンし、佐々木を追撃するも、南4局に佐々木が萩原から6800点をアガり、点差は再び開いた。

勝負を決めたのは南4局2本場だった。満貫ツモ条件の醍醐は、赤五万とドラ7筒2枚を抱える好形。マンズの混一色を進める佐々木から、ドラの7筒をポン。三・六万待ちでテンパイすると、これをあっさりツモ。タンヤオ・赤・ドラ3の8000点（＋600点）で試合を締めくくった。

19日には選手兼監督の茅森早香（最高位戦）がトップを獲得。この日の勝利でチームは3連勝と勢いを維持した。試合後、醍醐は「うれしいっすね！」と笑顔。3位浮上を告げられると、「あら、3位！一時期はドラス（最下位）でしたけどね。そんな遠くない、一カ月くらい前ですよね」と振り返った。

さらに「今日は運良くデイリーダブル。今期4回目です。優勝を目指して、引き続き頑張ります」と短くファンへメッセージ。連覇を願うファンからは、「デイリーダブルおめでとう！」「最強！醍醐大最強！！」「すげえ不死鳥っぷり」と熱烈なコメントが寄せられた。

【第2試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）3万9600点／＋59.6

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）3万8500点／＋18.5

3着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）1万6600点／▲23.4

4着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）5300点／▲54.7

【12月25日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋507.2（68/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋452.2（70/120）

3位 セガサミーフェニックス ＋251.8（68/120）

4位 BEAST X ＋195.6（68/120）

5位 TEAM雷電 ▲92.5（68/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲176.9（68/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲199.3（72/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲259.5（70/120）

9位 EARTH JETS ▲304.2（70/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲374.4（66/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

