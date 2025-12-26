ニットジャケット

　ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆中年男性は間違えたときのダメージが大きい

　今回はユニクロで揃うイケオジアイテムを5点紹介します。

　大人世代のファッションは、若い時と比べると間違えた時のダメージが大きく、少しシルエットを外すだけで疲れて見えたり、時代遅れに感じたり、ファッションに無頓着なおじさんに見えてしまうこともあります。

　逆に、正しいアイテム選びができれば、お金をかけていなくても驚くほどに垢抜けて見えるのが大人世代の特権。

　今回、紹介する5つのアイテムはすべてユニクロで手に入り、入手しやすいのに素材・シルエット・機能性が圧倒的に優秀で、買うだけで整うレベルのものだけを厳選しています。

　ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。

　今回、紹介するのは以下の5アイテムです。

・ユニクロC/ニットジャケット　7990円
・ユニクロ&JWアンダーソン/オックスフォードオーバーサイズシャツ　3990円
・ユニクロ/タックワイドパンツ チドリ　4990円
・ユニクロ/シームレスダウンジャケット　1万2900円
・ユニクロC/極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネックT　2290円

◆▼ニットジャケット（ユニクロC）

　まず紹介するのはユニクロCのニットジャケット。

　見た目はジャケットですが、素材がニットになっているのがポイントです。スーツ用のジャケットではありえないニット素材にすることで、ほどよくカジュアルダウンされて使いやすくなっています。

　さらにポケットのディテールもパッチポケットになっていて、いわゆるフォーマルなポケットではありません。シルエットもウエストの絞りがなく、全体としてカジュアルなジャケットに仕上がっています。

◆しっかり肉感があり、安っぽさは皆無

　ジャケットという大人っぽいアイテムでありながら、デザイン・素材・シルエットの3要素でしっかりカジュアルダウンされていて、間違いなく使いやすいバランスになっています。

　デザインは袖ボタンがなく、バックスタイルもベントやスリットがなくかなりシンプルな作りです。素材はウールと化繊の混紡素材で、安っぽさはまったくありません。ペラペラでもなく、しっかり肉感のあるニットジャケットです。

　デザインも素材も抜かりがなく、さすがユニクロCという完成度でおすすめできます。おすすめカラーはブラック。デザイン良し、素材良し、シルエット良しで、大人世代ならこれを着ておけば間違いないといえるアイテムです。

◆オックスフォードオーバーサイズシャツ（ユニクロ&JWアンダーソン）

　次に紹介するのはユニクロ&JWアンダーソンのオックスフォードオーバーサイズシャツ。

　バランス感が優れた一着で、最初のシャツとして多くの人が選ぶレギュラーカラーのブロードシャツとは違い、次のステップとしてちょうどいい要素が入っています。このシャツはレギュラーカラーではなくボタンダウンカラーで、さらにオックスフォード織りなので、ブロードと比べると少し肉厚です。

　しかも、オックスフォードなのにレーヨンが混紡されているのがポイント。レーヨンが入ることで落ち感やドレープ性が出て、オックスフォード特有の硬さがなくなり、着こなしやすくなっています。

◆使いやすさと差別化が両立

　デザインはボタンダウンシャツで、襟先をボタンで留める仕様。これによって襟が動きにくく、上からアウターを着た時に襟が跳ねる心配が少ない。ポケットも付いていて、前立てはオーソドックスなプラケットフロント。