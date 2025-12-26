危険運転致死傷の適用要件の見直しを検討してきた法制審議会（法相の諮問機関）の部会は２５日、車の速度や運転者のアルコール濃度の数値基準を新設するとした要綱案をまとめた。

最高速度６０キロの一般道では時速１１０キロ超で死傷事故を起こせば、一律に危険運転を適用する。法務省は要綱案に基づき、来年の通常国会に自動車運転死傷行為処罰法改正案を提出する。

この日は要綱案に対する採決が行われ、１１人の委員が賛成、１人が反対を表明し、賛成多数で取りまとめが行われた。

数値基準では、最高速度６０キロ以下の道路では５０キロ超、最高速度が６０キロを超える道路では６０キロ超のスピード超過を危険運転の適用対象にすると明記。飲酒は、呼気１リットル中のアルコールが０・５ミリ・グラム以上の場合に適用するとした。

数値基準を下回っても適用する余地を残すため、速度は「重大な交通の危険の回避が著しく困難」との要件を追加し、飲酒は「アルコールの影響で正常な運転が困難」という現行法の要件を維持した。ドリフト走行も新たに処罰対象とし、「殊更にタイヤを滑らせたり、浮かせたりすることで、進行の制御が困難」な状態で事故を起こした場合に適用する。