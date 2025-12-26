“あおり運転”してきたバスが後ろから追突。約2年半の裁判でも「諦めないでよかった」と思えるまで――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年6月30日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、“あおり運転”のトラブルに直面し、落ち着いた対応で切り抜けた2人のエピソードを紹介する。
◆クルーズ走行中に突然の威圧
加藤信夫さん（仮名・60代）は、ある日の午後、仕事の移動中に高速道路を走っていた。
「時速100キロでクルーズコントロール（自動で速度を維持する）に設定し、追い越し車線を走っていました。静かな音楽を流しながら、運転を楽しんでいたんです」
走行車線はやや混雑していて、速度も遅めだったことから、加藤さんは追い越し車線を一定の速度でキープしていた。しかし、ふとミラーを見ると、後ろから異様な勢いで迫ってくる黒いワンボックスカーの姿があった。
「いきなりクラクションとパッシングが始まり、車間距離もほとんどありませんでした。明らかに“あおられている”とわかって、背筋が冷たくなりました」
加藤さんはすぐに走行車線への移動を試みたが、混雑していてタイミングがあわなかったという。
しばらくして、ようやくスペースを見つけて走行車線へ移動。そのまま路肩へ一時避難することに……。車を止め、ハザードランプを点けて気持ちを落ち着かせようとしたのだ。
◆怒声を上げた男に待っていた思わぬ結末
ところがその直後、黒いワンボックスカーも前方で停車。運転席から飛び出してきたのは、強面の男性だった。興奮した様子で加藤さんの車に近づき、窓を叩きながら叫んでいたという。
「私が窓を閉めてドアロックをかけ、警察へ通報をしようとしたとき、予想外の“こと”が起こったんです」
男性の車がゆっくりと左へ動き出したのだ。下り坂の傾斜にまかせて、無人のままズルズルと道路を滑っていったそうだ。
「サイドブレーキをかけ忘れたんでしょうね。車はそのまま壁にガリガリと擦れて止まりました。すごい音がしたので、かなり大きな傷がついたはずです」
加藤さんは車内から「車が動いてるぞ！」と叫び、男性に知らせた。慌てて車へ戻っていったが、遅かったようだ。
「怒り狂っていた顔が、急に青ざめていました。その姿を見たとき、少しスカッとした気持ちになりました」
この一件を通して、加藤さんは改めて“あおり運転”の危険性と、冷静な対応の重要性を痛感したという。
「そしてもう1つ、サイドブレーキの確認も決して忘れてはならないですね（笑）」
◆“あおり運転”が引き金に…突然の追突事故と通院生活
鈴木美咲さん（仮名・30代）は、高速道路を走行中、合流してきた回送中のバスと並走していた。アクセルを踏み、自分の車が前に出る状況になった直後、バスの運転手が急に車間距離を詰めてきたという。
「危険を感じて、“注意喚起のつもりで”軽くブレーキを踏みました。すると、バスが止まり切れずに追突してきたんです」
