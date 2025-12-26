ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 11月の完全失業率2.6％ 前の月と変わらず 11月の完全失業率2.6％ 前の月と変わらず 11月の完全失業率2.6％ 前の月と変わらず 2025年12月26日 8時48分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 総務省が発表した11月の完全失業率は前の月と変わらず、2.6％でした。完全失業者数は171万人で、4か月連続で増加しています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, マンション, イベント, ホテル, 配線, デイサービス, 慰霊祭, 東京, 神奈川, 埼玉