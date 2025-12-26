「さすが国民的女優」綾瀬はるか、透け透けスカートから美脚を披露！ 「透明感もやばいです」
俳優の綾瀬はるかさんは12月25日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】綾瀬はるかの透け美脚
ファンからは「さすが国民的女優」「ますます美しくなるのね…」「美しい 他に何て言えばいいのか」「最強に可愛い！」「めちゃめちゃ色っぽい」「透明感もやばいです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ますます美しくなるのね…」同アカウントは「週刊文春 原色美女図鑑 2026年1月1・8日新年特別号 本日発売です！」と告知し、3枚の写真を投稿。1枚目では、綾瀬さんが赤い服を着て寝そべっています。カメラを真っすぐに見つめるその美しさに、思わず引き込まれそうです。また、2枚目では白いワンピースを着用。スカート部分が透けており、美しい脚が見えています。
「生足めちゃくちゃ綺麗」10月15日の投稿では、綾瀬さんの2026年カレンダーのカットを先行公開。1枚目では、生脚の美しさが際立っています。ファンからは「生足めちゃくちゃ綺麗」「ナチュラルで可愛い」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
