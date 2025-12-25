睡眠専門医・渥美正彦の新刊『ぐっすり！』　最強の睡眠メソッドを解説

渥美正彦『ぐっすり！ 1万人を治療した専門医が教える最強の睡眠メソッド』（徳間書店）が11月28日に発売された。

【写真】専門家推薦「睡眠健康本」の決定版

本書の著者は上島医院院長、睡眠専門医・精神科専門医の渥美正彦（あつみ・まさひこ）。2017年よりYouTubeチャンネル「睡眠専門医渥美正彦」を開設し、チャンネル登録者数は16.5万人を超える（11/19現在）。著書に、『睡眠専門医が教える！子供が朝起きなくなったときに、親子で読む本』（セルバ出版）、『子どもの発達障害がよくなる睡眠の教科書』（マキノ出版）がある。

本書は日本人の睡眠時間を1時間のばし、心の病気で命を絶つ人を10分の１に減らすことを目指す渥美が初めて一般向けに書いた睡眠健康本。睡眠不足は仕事や勉強のパフォーマンス低下、判断力、集中力の低下、うつのリスク上昇、認知症のリスク上昇、動脈硬化・高血圧のリスク上昇、肥満リスク上昇につながると本書。

「日本人が知らないとヤバい睡眠の新常識」「睡眠専門医が教える簡単「ぐっすり！」快眠メソッド」「中途覚醒せずに『ぐっすり！』眠る方法」「これで疑問がスッキリ解決！睡眠Q＆A」といった各章を通じて快眠メソッドが記される。

■著者コメント日本人は、眠れていないまま頑張り続けてしまう人が多い国です。私は、睡眠専門医として、そんな心と体の負担に向き合ってきました。本書では、１万人以上の臨床経験と最新の医学研究の知見から、無理なく眠りを回復させるための方法をやさしく紹介しています。あなたの睡眠は、今日から変えられます！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）