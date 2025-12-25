ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【独自】高級旅館「界 阿蘇」2026年10月で閉館へ 星野リゾートが大… 【独自】高級旅館「界 阿蘇」2026年10月で閉館へ 星野リゾートが大分・九重町で運営 【独自】高級旅館「界 阿蘇」2026年10月で閉館へ 星野リゾートが大分・九重町で運営 2025年12月25日 22時13分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 星野リゾート（長野県軽井沢町）が運営する大分県九重町の高級旅館「界 阿蘇」が、来年10月末で閉館することが25日、分かった。同社が全国23カ所で展開する高級旅館ブランド「界」の先駆けだった。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【独自】高級旅館「界 阿蘇」2026年10月で閉館へ 星野リゾートが大分・九重町で運営 「星野リゾート」が門司港レトロに若者向けホテル 福岡県内初進出、2026年7月開業へ 「関門エリア」日帰り型から滞在型へ転換加速 星野リゾートが北九州市門司区にも新ホテル 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, ホテル, 大船, 金属加工, 海, 法要, 葬儀, リペア工事, 仏壇, 床暖房