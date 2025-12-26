東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6704 高値0.6720 安値0.6694
0.6744 ハイブレイク
0.6732 抵抗2
0.6718 抵抗1
0.6706 ピボット
0.6692 支持1
0.6680 支持2
0.6666 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5838 高値0.5848 安値0.5832
0.5863 ハイブレイク
0.5855 抵抗2
0.5847 抵抗1
0.5839 ピボット
0.5831 支持1
0.5823 支持2
0.5815 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3676 高値1.3686 安値1.3667
1.3705 ハイブレイク
1.3695 抵抗2
1.3686 抵抗1
1.3676 ピボット
1.3667 支持1
1.3657 支持2
1.3648 ローブレイク
