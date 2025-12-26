東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6704　高値0.6720　安値0.6694

0.6744　ハイブレイク
0.6732　抵抗2
0.6718　抵抗1
0.6706　ピボット
0.6692　支持1
0.6680　支持2
0.6666　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5838　高値0.5848　安値0.5832

0.5863　ハイブレイク
0.5855　抵抗2
0.5847　抵抗1
0.5839　ピボット
0.5831　支持1
0.5823　支持2
0.5815　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3676　高値1.3686　安値1.3667

1.3705　ハイブレイク
1.3695　抵抗2
1.3686　抵抗1
1.3676　ピボット
1.3667　支持1
1.3657　支持2
1.3648　ローブレイク