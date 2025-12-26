孤独のグルメや都市伝説、紅白歌合戦など、年末年始特番/配信情報
大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の3選手が活躍してのドジャース連覇という嬉しいニュースもあれば、猛暑に熊の出没といった身の危険を感じるニュースや、初の女性総理大臣など政治面でも大きな変化が訪れた2025年もいよいよ年の瀬。毎年恒例となった「孤独のグルメ」や、各局の音楽番組、映画一挙放送など、おすすめの特番や配信番組をピックアップ。視聴や録画予約の参考にどうぞ。
NHK
【総合テレビ】チコちゃんに叱られる! 年末スペシャル
放送日時：12月26日 19時30分～
番組情報：https://www.web.nhk/tv/an/chicochan/pl/series-tep-R12Z9955V3/ep/RP29626GYY
NHKスペシャル「メジャーリーガー大谷翔平 2025 復活と死闘 連覇の舞台裏」
放送日時：12月28日 21時～
番組情報：https://www.nhk.jp/g/ts/2NY2QQLPM3/blog/bl/paJnovBDza/bp/plWbaLjgN6/
映像の世紀バタフライエフェクト「スクリーンの中の東京百年」
放送日時：12月30日21時～22時13分
番組情報：https://www.nhk.jp/g/ts/9N81M92LXV/blog/bl/pP7BrpMNMz/bp/p3WAPDBXna/
第76回NHK紅白歌合戦
放送日時：12月31日19時20分～23時45分
番組情報：https://www.nhk.or.jp/kouhaku/
あなたも絶対行きたくなる! 日本最強の城スペシャル 「豊臣兄弟!」の舞台となった城 大特集
放送日時：2026年1月1日19時30分～20時48分
番組情報：https://www.web.nhk/tv/an/ikitakunaru/pl/series-tep-8LZ7JKN4K6/ep/QM3KZ7QVK8
東野圭吾スペシャルドラマ「雪煙チェイス」
放送日時：2026年1月2日・3日22時～23時13分
番組情報：https://www.nhk.jp/g/ts/YX2M9MW5YR/
撮る! ドジャースの強さ-専属カメラマンが記録 野茂英雄から大谷翔平-
放送日時：2026年1月3日21時～21時59分
番組情報：https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-Y3N71R6K7K
大河ドラマ「豊臣兄弟！」
放送日時：2026年1月4日20時～
番組情報：https://www.web.nhk/tv/an/toyotomi-kyodai/pl/series-tep-P52L88MYXY
【Eテレ】ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート2026
放送日時：2026年1月1日19時～22時
番組情報：https://www.nhk.jp/g/ts/DMWZNWL16M/
【BS】岩合光昭の世界ネコ歩き カッパドキア～トルコ～
放送日時：12月26日 20時～
番組情報：https://www.web.nhk/tv/an/nekoaruki/pl/series-tep-6VPMR3P1WX/ep/168J2VJQ5R
ダークサイドミステリー 幻解! 超常ファイル・スペシャル!最新超常映像2025
放送日時：12月28日 21時～
番組情報：https://www.web.nhk/tv/an/darkside/pl/series-tep-4847XJM6K8/ep/R5553KR9R9
豊臣政権サミット2026～なぜ豊臣政権は崩壊したのか～
放送日時：12月30日 21時～
番組情報：https://www.nhk.jp/g/pr/blog/r85fcmrm7m/
英雄たちの選択スペシャル 秀吉と秀長 ～豊臣チルドレンの関ケ原～
放送日時：2026年1月3日 19時30分～
番組情報：https://www.web.nhk/tv/an/heroes/pl/series-tep-2QVXZQV7NM/ep/EM4JKJZWRM
日本テレビ系嗚呼!!みんなの動物園4時間SP 池崎×保護猫ついに最終回!有吉×赤ちゃん犬
放送日時：12月27日 19時～22時54分
番組情報：https://www.ntv.co.jp/minnanozoo/
イッテQ超豪華SP MC内村バック転!出川女子会ドバイ!宮川お祭り!イモト珍獣
放送日時：12月28日 19時～21時54分
番組情報：https://www.ntv.co.jp/q/
発表! 今年イチバン聴いた歌~年間ミュージックアワード~
放送日時：12月29日17時30分～22時54分
番組情報：https://www.ntv.co.jp/music-award/
月曜から夜ふかし 株主優待の桐谷さん&マジシャンGO&名物素人さん大晦日SP
放送日時：12月31日 12時5分～14時5分
番組情報：https://www.ntv.co.jp/yofukashi/
元日しゃべくり007×上田と女が吠える夜と初コラボ4時間SP!!
放送日時：2026年1月1日 8時～11時50分
番組情報：https://www.ntv.co.jp/007/
金曜ロードショー「千と千尋の神隠し」
放送日時：2026年1月2日21時～23時39分
番組情報：https://kinro.ntv.co.jp/lineup/20260102
30周年特別企画「名探偵コナン エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件」
放送日時：2026年1月3日16時30分～
番組情報：https://www.ytv.co.jp/conan/
フジテレビ系芸能人が本気で考えた! ドッキリGP
放送日時：12月27日18時30分～21時
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/dokkirigp/index.html
土曜プレミアム「マスカレード・ナイト」
放送日時：12月27日21時～23時40分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/b_hp/masquerade-night/index.html
映画「アバター：ウェイ・オブ・ウォーター」
放送日時：12月29日19時～22時52分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/b_hp/avatar2/index.html
超ド級! 世界のありえない映像大賞5時間SP
放送日時：12月30日18時～22時48分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/arienaieizo/
ザ・ノンフィクションの大みそか2025 放送30周年スペシャル
放送日時：12月31日13時50分～17時45分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/thenonfx/
新しいカギ 年またぎSP
放送日時：12月31日22時～24時45分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/newkey/
ネタパレ元日SP
放送日時：12月31日24時45分～26時45分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/netapare/
新春! 爆笑ヒットパレード2026
放送日時：2026年1月1日7時～14時50分
テレビ朝日系ミュージックステーション SUPER LIVE 2025
放送日時：12月26日16時30分～23時10分
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/music/
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん 3.5時間SP
放送日時：12月27日18時30分～22時
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/hakasechan/
タモリステーション 大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 3人の侍戦士 ドジャースWS連覇までの隠された物語
放送日時：12月29日19時～
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/tamori-station/
アメトーーク年末6時間SP
放送日時：12月30日17時30分～23時40分
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/ametalk/
しくじり先生 俺みたいになるな!! 年末特別授業
放送日時：12月30日23時40分～0時40分
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/shikujiri/
芸能人格付けチェック！ 2026お正月スペシャル
放送日時：1月1日17時00分～
番組情報：https://www.asahi.co.jp/kakuzuke/
相棒 season24 元旦スペシャル「フィナーレ」
放送日時：1月1日21時00分～
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/aibou/
TBS系ザ・イロモネア★内村光良参戦SP! ウンナン極限ネタバトル笑わせたら100万円
放送日時：12月29日17時55分～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/iromonea_tbs/
第67回 輝く! 日本レコード大賞
放送日時：12月30日17時30分～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/recordaward/
ニューイヤー駅伝 2026
放送日時：2026年1月1日 8時30分～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/newyearekiden/
新年早々 不適切にもほどがある！～真面目な話、しちゃダメですか？～
放送日時：2026年1月4日 21時00分～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/futekisetsunimohodogaaru/
テレビ東京系ウソかホントかわからない“やりすぎ都市伝説”2025冬
放送日時：12月26日 18時55分～21時54分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202512/19760_202512261855.html
テレ東系 旅の日～ローカル路線バス乗り継ぎの旅9時間SP～前編
放送日時：12月27日17時45分～22時10分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/tabinohi/
テレ東系 旅の日～ローカル路線バス乗り継ぎの旅9時間SP～後編
放送日時：12月28日17時45分～22時10分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/tabinohi/
第58回年忘れにっぽんの歌
放送日時：12月31日16時～21時55分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/toshiwasure25/
孤独のグルメ2025大晦日スペシャル おかわりは、五郎セルフで運びます!
放送日時：12月31日21時55分～23時30分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume_omisoka2025/
所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ! 20周年の元日に4時間半! 金庫からお宝出まくり! 超特大スペシャル!
放送日時：2026年1月1日 17時45分～
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/sokontokoro/
映画「銀魂 THE FINAL」
放送日時：2026年1月2日 24時45分～
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/gintamathefinal/
TOKYO MXほか「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」【河森正治「迷宮のしおり」公開記念】
放送日時：12月31日 15時40分～17時55分
番組情報：||n
映画「リング2」
放送日時：12月31日 18時～19時45分
番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/watchparty_ring2/
あおぎり高校のENJOY! エンジョー予備校! 年末一挙放送
放送日時：12月31日 21時～21時45分
番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/enjyo-yobiko_ikkyo/
かぐや様は告らせたい 大人への階段
放送日時：12月31日 22時～23時
番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/kaguyaSP2026/
Fate Project大晦日TVスペシャル2025 Fate/Grand Order 特別番組 10年の旅路-Beyond History-
放送日時：12月31日 23時～
番組情報：https://www.aniplex.co.jp/fateproject/
新春クラシック 都響Morning Concert～一年の幕開けを都響とともに～
放送日時：1月1日 7時45分～10時
番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/tmsomorning_2026sp/
魔法少女リリカルなのは Reflection
放送日時：1月1日 24時～26時
番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/nanoha_reflection/
バンドリ！Poppin'Party ライブ直前お正月特番 2026
放送日時：1月2日 21時～24時
番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/bang-dream/
魔法少女リリカルなのは Detonation
放送日時：1月2日 24時30分～26時30分
番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/nanoha_detonation/
映画「ラ・ラ・ランド」
放送日時：1月2日 26時30分～28時30分
番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/movie_lalaland/
わんだふるぷりきゅあ! ざ・むーびー! ドキドキ♡ゲームの世界で大冒険!
放送日時：1月3日 10時～11時20分
番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/wonderful_precure_mv/
きゅあ～♡をたっぷりお届け!「ぷちきゅあ～Precure Fairies～」新春SP
放送日時：1月3日 11時20分～12時
番組情報：https://s.mxtv.jp/anime/petitcure_2026sp/
映画「ターミネーター3」
放送日時：1月3日 13時～14時55分
番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/movie_terminator3/
The Inspiration of Yuming 2時間SP 新春拡大版 presented by POLA
放送日時：2026年1月3日15時～17時
番組情報：https://s.mxtv.jp/variety/yuming/
BS12 トゥエルビ
【BS12 年またぎ映画祭】 エクスペンダブルズ
放送日時：12月27日18時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/expendables/
エクスペンダブルズ2
放送日時：12月27日20時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/expendables/
エクスペンダブルズ3 ワールドミッション
放送日時：12月28日18時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/expendables/
エクスペンダブルズ ニューブラッド
放送日時：12月28日20時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/expendables/
イコライザー
放送日時：12月29日19時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/equalizer/
イコライザー2
放送日時：12月30日18時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/equalizer/
イコライザー THE FINAL
放送日時：12月30日20時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/equalizer/
ジャッカル
放送日時：12月31日18時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/bruce-willis/
デス・ウィッシュ
放送日時：12月31日20時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/bruce-willis/
大脱走
放送日時：1月1日18時30分～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/datsugoku-sp/
アルカトラズからの脱出
放送日時：1月2日18時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/datsugoku-sp/
暴力脱獄
放送日時：1月2日20時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/datsugoku-sp/
パーフェクト ワールド
放送日時：1月3日17時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/datsugoku-sp/
仮面の男
放送日時：1月3日19時30分～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/datsugoku-sp/
(日本初放送)海外ドラマ「モンテ・クリスト伯」
放送日時：1月4日19時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/monte-cristo/
BSよしもと大晦日の超緊急特番! 今、話題のダウンタウンプラスを徹底解剖スペシャル
放送日時：12月31日15時30分～
番組情報：https://bsy.co.jp/programs/by0000023709
ABEMA
(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon (C)1998-2020 ピカチュウプロジェクト
【特別企画「年末年始はポケモン映画! 全24作品を一気に無料で見よう!」】 番組URL：https://abema.go.link/w4V0G 放送日時
【12月29日 19時～】
劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲(1998)
劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕(1999)
劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ(2000)
劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇(2001)
【12月30日 19時～】
劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス(2002)
劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ(2003)
劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス(2004)
劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ(2005)
劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ(2006)
【12月31日 19時～】
劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ディアルガVSパルキアVSダークライ(2007)
劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ(2008)
劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール アルセウス 超克の時空へ(2009)
劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール 幻影の覇者 ゾロアーク(2010)
【1月1日 21時30分～】
劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム(2011)
劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム(2011)
劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ(2012)
【1月2日 19時～】
劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒(2013)
ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー(2014)
ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪の超魔神 フーパ(2015)
ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ(2016)
【1月3日 19時～】
劇場版ポケットモンスター キミにきめた!(2017)
劇場版ポケットモンスター みんなの物語(2018)
ミュウツーの逆襲 EVOLUTION(2019)
劇場版ポケットモンスター ココ(2020)
【「DEATH NOTE -デスノート-」全話無料配信】 無料配信日時：2026年1月1日0時まで 番組URL：https://abema.go.link/9Qi5j
【特別企画「アベマでホロライブ2025 ～年末過去ライブ一挙放送12時間SP～」】 無料配信日時：12月28日 12時～24時 番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/9rEBdwYAcmm7kj
U-NEXT小田和正が贈る音楽特番「クリスマスの約束」シリーズDolby Atmos版
配信中
配信URL：https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011470
YouTube
(C)COVER年末ホロライブ ～ゆくホロくるホロ 2025▷2026～
配信日時：12月31日 17時30分～23時、2026年1月1日 0時30分～3時
配信チャンネル：hololive ホロライブ - VTuber Group
hololive production COUNTDOWN LIVE 2025▷2026
配信日時：12月31日 23頃～
配信チャンネル：hololive ホロライブ - VTuber Group
hololive DEV_IS 正月衣装 お披露目リレー
配信日時：2026年1月2日 13時～19時
(C)ANYCOLOR, Inc.年末バラエティ特番「にじさんじ学院24時 最強クラス決定戦」
配信日時：12月31日 夜
配信チャンネル：にじさんじ