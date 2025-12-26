大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の3選手が活躍してのドジャース連覇という嬉しいニュースもあれば、猛暑に熊の出没といった身の危険を感じるニュースや、初の女性総理大臣など政治面でも大きな変化が訪れた2025年もいよいよ年の瀬。毎年恒例となった「孤独のグルメ」や、各局の音楽番組、映画一挙放送など、おすすめの特番や配信番組をピックアップ。視聴や録画予約の参考にどうぞ。

チコちゃんに叱られる! 年末スペシャル放送日時：12月26日 19時30分～番組情報：https://www.web.nhk/tv/an/chicochan/pl/series-tep-R12Z9955V3/ep/RP29626GYYNHKスペシャル「メジャーリーガー大谷翔平 2025 復活と死闘 連覇の舞台裏」放送日時：12月28日 21時～番組情報：https://www.nhk.jp/g/ts/2NY2QQLPM3/blog/bl/paJnovBDza/bp/plWbaLjgN6/映像の世紀バタフライエフェクト「スクリーンの中の東京百年」放送日時：12月30日21時～22時13分番組情報：https://www.nhk.jp/g/ts/9N81M92LXV/blog/bl/pP7BrpMNMz/bp/p3WAPDBXna/第76回NHK紅白歌合戦放送日時：12月31日19時20分～23時45分番組情報：https://www.nhk.or.jp/kouhaku/あなたも絶対行きたくなる! 日本最強の城スペシャル 「豊臣兄弟!」の舞台となった城 大特集放送日時：2026年1月1日19時30分～20時48分番組情報：https://www.web.nhk/tv/an/ikitakunaru/pl/series-tep-8LZ7JKN4K6/ep/QM3KZ7QVK8東野圭吾スペシャルドラマ「雪煙チェイス」放送日時：2026年1月2日・3日22時～23時13分番組情報：https://www.nhk.jp/g/ts/YX2M9MW5YR/撮る! ドジャースの強さ-専属カメラマンが記録 野茂英雄から大谷翔平-放送日時：2026年1月3日21時～21時59分番組情報：https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-Y3N71R6K7K大河ドラマ「豊臣兄弟！」放送日時：2026年1月4日20時～番組情報：https://www.web.nhk/tv/an/toyotomi-kyodai/pl/series-tep-P52L88MYXY

ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート2026放送日時：2026年1月1日19時～22時番組情報：https://www.nhk.jp/g/ts/DMWZNWL16M/

岩合光昭の世界ネコ歩き カッパドキア～トルコ～放送日時：12月26日 20時～番組情報：https://www.web.nhk/tv/an/nekoaruki/pl/series-tep-6VPMR3P1WX/ep/168J2VJQ5Rダークサイドミステリー 幻解! 超常ファイル・スペシャル!最新超常映像2025放送日時：12月28日 21時～番組情報：https://www.web.nhk/tv/an/darkside/pl/series-tep-4847XJM6K8/ep/R5553KR9R9豊臣政権サミット2026～なぜ豊臣政権は崩壊したのか～放送日時：12月30日 21時～番組情報：https://www.nhk.jp/g/pr/blog/r85fcmrm7m/英雄たちの選択スペシャル 秀吉と秀長 ～豊臣チルドレンの関ケ原～放送日時：2026年1月3日 19時30分～番組情報：https://www.web.nhk/tv/an/heroes/pl/series-tep-2QVXZQV7NM/ep/EM4JKJZWRM嗚呼!!みんなの動物園4時間SP 池崎×保護猫ついに最終回!有吉×赤ちゃん犬放送日時：12月27日 19時～22時54分番組情報：https://www.ntv.co.jp/minnanozoo/イッテQ超豪華SP MC内村バック転!出川女子会ドバイ!宮川お祭り!イモト珍獣放送日時：12月28日 19時～21時54分番組情報：https://www.ntv.co.jp/q/発表! 今年イチバン聴いた歌~年間ミュージックアワード~放送日時：12月29日17時30分～22時54分番組情報：https://www.ntv.co.jp/music-award/月曜から夜ふかし 株主優待の桐谷さん&マジシャンGO&名物素人さん大晦日SP放送日時：12月31日 12時5分～14時5分番組情報：https://www.ntv.co.jp/yofukashi/元日しゃべくり007×上田と女が吠える夜と初コラボ4時間SP!!放送日時：2026年1月1日 8時～11時50分番組情報：https://www.ntv.co.jp/007/金曜ロードショー「千と千尋の神隠し」放送日時：2026年1月2日21時～23時39分番組情報：https://kinro.ntv.co.jp/lineup/2026010230周年特別企画「名探偵コナン エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件」放送日時：2026年1月3日16時30分～番組情報：https://www.ytv.co.jp/conan/芸能人が本気で考えた! ドッキリGP放送日時：12月27日18時30分～21時番組情報：https://www.fujitv.co.jp/dokkirigp/index.html土曜プレミアム「マスカレード・ナイト」放送日時：12月27日21時～23時40分番組情報：https://www.fujitv.co.jp/b_hp/masquerade-night/index.html映画「アバター：ウェイ・オブ・ウォーター」放送日時：12月29日19時～22時52分番組情報：https://www.fujitv.co.jp/b_hp/avatar2/index.html超ド級! 世界のありえない映像大賞5時間SP放送日時：12月30日18時～22時48分番組情報：https://www.fujitv.co.jp/arienaieizo/ザ・ノンフィクションの大みそか2025 放送30周年スペシャル放送日時：12月31日13時50分～17時45分番組情報：https://www.fujitv.co.jp/thenonfx/新しいカギ 年またぎSP放送日時：12月31日22時～24時45分番組情報：https://www.fujitv.co.jp/newkey/ネタパレ元日SP放送日時：12月31日24時45分～26時45分番組情報：https://www.fujitv.co.jp/netapare/新春! 爆笑ヒットパレード2026放送日時：2026年1月1日7時～14時50分ミュージックステーション SUPER LIVE 2025放送日時：12月26日16時30分～23時10分番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/music/サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん 3.5時間SP放送日時：12月27日18時30分～22時番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/hakasechan/タモリステーション 大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 3人の侍戦士 ドジャースWS連覇までの隠された物語放送日時：12月29日19時～番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/tamori-station/アメトーーク年末6時間SP放送日時：12月30日17時30分～23時40分番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/ametalk/しくじり先生 俺みたいになるな!! 年末特別授業放送日時：12月30日23時40分～0時40分番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/shikujiri/芸能人格付けチェック！ 2026お正月スペシャル放送日時：1月1日17時00分～番組情報：https://www.asahi.co.jp/kakuzuke/相棒 season24 元旦スペシャル「フィナーレ」放送日時：1月1日21時00分～番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/aibou/ザ・イロモネア★内村光良参戦SP! ウンナン極限ネタバトル笑わせたら100万円放送日時：12月29日17時55分～番組情報：https://www.tbs.co.jp/iromonea_tbs/第67回 輝く! 日本レコード大賞放送日時：12月30日17時30分～番組情報：https://www.tbs.co.jp/recordaward/ニューイヤー駅伝 2026放送日時：2026年1月1日 8時30分～番組情報：https://www.tbs.co.jp/newyearekiden/新年早々 不適切にもほどがある！～真面目な話、しちゃダメですか？～放送日時：2026年1月4日 21時00分～番組情報：https://www.tbs.co.jp/futekisetsunimohodogaaru/ウソかホントかわからない“やりすぎ都市伝説”2025冬放送日時：12月26日 18時55分～21時54分番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202512/19760_202512261855.htmlテレ東系 旅の日～ローカル路線バス乗り継ぎの旅9時間SP～前編放送日時：12月27日17時45分～22時10分番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/tabinohi/テレ東系 旅の日～ローカル路線バス乗り継ぎの旅9時間SP～後編放送日時：12月28日17時45分～22時10分番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/tabinohi/第58回年忘れにっぽんの歌放送日時：12月31日16時～21時55分番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/toshiwasure25/孤独のグルメ2025大晦日スペシャル おかわりは、五郎セルフで運びます!放送日時：12月31日21時55分～23時30分番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume_omisoka2025/所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ! 20周年の元日に4時間半! 金庫からお宝出まくり! 超特大スペシャル!放送日時：2026年1月1日 17時45分～番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/sokontokoro/映画「銀魂 THE FINAL」放送日時：2026年1月2日 24時45分～番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/gintamathefinal/「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」【河森正治「迷宮のしおり」公開記念】放送日時：12月31日 15時40分～17時55分番組情報：||n映画「リング2」放送日時：12月31日 18時～19時45分番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/watchparty_ring2/あおぎり高校のENJOY! エンジョー予備校! 年末一挙放送放送日時：12月31日 21時～21時45分番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/enjyo-yobiko_ikkyo/かぐや様は告らせたい 大人への階段放送日時：12月31日 22時～23時番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/kaguyaSP2026/Fate Project大晦日TVスペシャル2025 Fate/Grand Order 特別番組 10年の旅路-Beyond History-放送日時：12月31日 23時～番組情報：https://www.aniplex.co.jp/fateproject/新春クラシック 都響Morning Concert～一年の幕開けを都響とともに～放送日時：1月1日 7時45分～10時番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/tmsomorning_2026sp/魔法少女リリカルなのは Reflection放送日時：1月1日 24時～26時番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/nanoha_reflection/バンドリ！Poppin'Party ライブ直前お正月特番 2026放送日時：1月2日 21時～24時番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/bang-dream/魔法少女リリカルなのは Detonation放送日時：1月2日 24時30分～26時30分番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/nanoha_detonation/映画「ラ・ラ・ランド」放送日時：1月2日 26時30分～28時30分番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/movie_lalaland/わんだふるぷりきゅあ! ざ・むーびー! ドキドキ♡ゲームの世界で大冒険!放送日時：1月3日 10時～11時20分番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/wonderful_precure_mv/きゅあ～♡をたっぷりお届け!「ぷちきゅあ～Precure Fairies～」新春SP放送日時：1月3日 11時20分～12時番組情報：https://s.mxtv.jp/anime/petitcure_2026sp/映画「ターミネーター3」放送日時：1月3日 13時～14時55分番組情報：https://s.mxtv.jp/special25_26/movie_terminator3/The Inspiration of Yuming 2時間SP 新春拡大版 presented by POLA放送日時：2026年1月3日15時～17時番組情報：https://s.mxtv.jp/variety/yuming/【BS12 年またぎ映画祭】 エクスペンダブルズ放送日時：12月27日18時～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/expendables/エクスペンダブルズ2放送日時：12月27日20時～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/expendables/エクスペンダブルズ3 ワールドミッション放送日時：12月28日18時～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/expendables/エクスペンダブルズ ニューブラッド放送日時：12月28日20時～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/expendables/イコライザー放送日時：12月29日19時～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/equalizer/イコライザー2放送日時：12月30日18時～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/equalizer/イコライザー THE FINAL放送日時：12月30日20時～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/equalizer/ジャッカル放送日時：12月31日18時～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/bruce-willis/デス・ウィッシュ放送日時：12月31日20時～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/bruce-willis/大脱走放送日時：1月1日18時30分～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/datsugoku-sp/アルカトラズからの脱出放送日時：1月2日18時～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/datsugoku-sp/暴力脱獄放送日時：1月2日20時～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/datsugoku-sp/パーフェクト ワールド放送日時：1月3日17時～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/datsugoku-sp/仮面の男放送日時：1月3日19時30分～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/datsugoku-sp/(日本初放送)海外ドラマ「モンテ・クリスト伯」放送日時：1月4日19時～番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/monte-cristo/大晦日の超緊急特番! 今、話題のダウンタウンプラスを徹底解剖スペシャル放送日時：12月31日15時30分～番組情報：https://bsy.co.jp/programs/by0000023709

【特別企画「年末年始はポケモン映画! 全24作品を一気に無料で見よう!」】 番組URL：https://abema.go.link/w4V0G 放送日時【12月29日 19時～】劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲(1998)劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕(1999)劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ(2000)劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇(2001)【12月30日 19時～】劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス(2002)劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ(2003)劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス(2004)劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ(2005)劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ(2006)【12月31日 19時～】劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ディアルガVSパルキアVSダークライ(2007)劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ(2008)劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール アルセウス 超克の時空へ(2009)劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール 幻影の覇者 ゾロアーク(2010)【1月1日 21時30分～】劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム(2011)劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム(2011)劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ(2012)【1月2日 19時～】劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒(2013)ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー(2014)ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪の超魔神 フーパ(2015)ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ(2016)【1月3日 19時～】劇場版ポケットモンスター キミにきめた!(2017)劇場版ポケットモンスター みんなの物語(2018)ミュウツーの逆襲 EVOLUTION(2019)劇場版ポケットモンスター ココ(2020)【「DEATH NOTE -デスノート-」全話無料配信】 無料配信日時：2026年1月1日0時まで 番組URL：https://abema.go.link/9Qi5j【特別企画「アベマでホロライブ2025 ～年末過去ライブ一挙放送12時間SP～」】 無料配信日時：12月28日 12時～24時 番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/9rEBdwYAcmm7kj小田和正が贈る音楽特番「クリスマスの約束」シリーズDolby Atmos版配信中配信URL：https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011470

年末ホロライブ ～ゆくホロくるホロ 2025▷2026～配信日時：12月31日 17時30分～23時、2026年1月1日 0時30分～3時配信チャンネル：hololive ホロライブ - VTuber Grouphololive production COUNTDOWN LIVE 2025▷2026配信日時：12月31日 23頃～配信チャンネル：hololive ホロライブ - VTuber Grouphololive DEV_IS 正月衣装 お披露目リレー配信日時：2026年1月2日 13時～19時

年末バラエティ特番「にじさんじ学院24時 最強クラス決定戦」配信日時：12月31日 夜配信チャンネル：にじさんじ