■人生初のフルマラソン！藤木直人の挑戦に「旅サラダ」が完全密着

「朝だ！生です旅サラダ」（毎週土曜あさ8時ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）の2025年最後の放送となる12月27日（土）は、番組MC・藤木直人が挑んだ世界最大級の市民マラソン大会「JALホノルルマラソン2025」への密着企画をお届けする。藤木にとって、今回が人生初となるフルマラソン。期待と不安、ランナー藤木直人としての思いを追った。

■「脚の付け根がやばいかも…」藤木が挑む「42.195kmの激闘」とコース沿いの名所を巡る「ハワイ再発見の旅」

今回が人生初のフルマラソンとなる藤木に、番組カメラが完全密着した。午前5時のスタートを前に藤木は「大変なことになってます。ザーザー降りです(笑)まさかの初マラソンが…どうなるかわからないですね」と素直な想いを語る。沿道の大声援を背に走り出すが、「脚の付け根がやばいかも…」と不安を口にする藤木を待ち受けていたのはランナーなら誰もが経験すると言われる「30キロの壁」。未知の領域で体力の限界と戦いながら、前向きにゴールを目指す藤木の表情、そして走り終えた直後に語った言葉とは？

また、大会数日前に藤木が下見を兼ねてコースを巡った際の様子もお届けする。走るだけでホノルルの名所を網羅できるコース設定も、本大会の魅力の一つ。20世紀半ばまで王族の邸宅であり政治の中枢であった「イオラニ宮殿」では、内部を見学し深いハワイの歴史を探訪する。さらに、コース中盤の難所、ダイヤモンドヘッドの麓にある人気店「Pioneer Saloon」で絶品グルメを堪能したり、東エリアの高級住宅地、ハワイ・カイエリアの最新コンドミニアム「ワイエア」で窓からの絶景に感激したりと、藤木がハワイの魅力を再発見した旅の模様もたっぷりと放送。

藤木直人 コメント

Q.初の「JALホノルルマラソン」、そしてホノルルの魅力を巡るコースはいかがでしたか？

人生初のフルマラソンをホノルルという場所で走ることができて良かったです。海外でありながら、日本人の参加者や沿道の応援の方も多く声援が力になりました。ただ30km以降は本当に辛く、ゴールした直後は達成感など微塵もありませんでした（笑）。でも周りやSNSなどの反響が大きくじわじわと達成感が押し寄せてきて、物凄く嬉しかったです。いつもは車移動ばかりのハワイを、それこそ身をもって体感できました。事前にコース沿いのロケもさせてもらっていたので、ハワイの歴史を感じながら走る事が出来ました。是非、僕の人生初の挑戦を見届けて下さい！



■番組と視聴者で作り上げた「旅サラダオリジナルバッグ」ついにスタジオでお披露目

12月27日(土)の放送では、ついに完成した「旅がもっと楽しくなる！旅サラダオリジナルバッグ」をお披露目！

「街歩きにちょうどいい！スーツケースにプラスワンできるバッグ」をコンセプトに、30年以上「旅」を伝えてきた「旅サラダ」と、北海道発のライフスタイルブランド「TNOC hokkaido」が強力タッグを結成。旅先ではもちろん、日常でも思わず使いたくなる“センスのいいカバン”を目指して開発を進めてきた。キャスト陣から、「絶対に撥水じゃなきゃダメ」「フタ部分に収納が欲しい！」など、数々のリクエストが飛び出した開発の裏側が話題となっていた本プロジェクト。キャストと視聴者の想いが詰まった「理想の旅バッグ」の全貌は、オンエアで明らかになる。



「朝だ！生です旅サラダ」

2025年12月27日 土曜あさ8:00～9:30生放送（放送終了後、TVerで見逃し配信)

ABCテレビ・テレビ朝日系列２４局とRKC（高知）・YBS（山梨）・FBC（福井）で全国ネット放送中

