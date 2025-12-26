今回は、婚約中の彼氏から突然婚約解消を告げられた女性の意外な結末について、エピソードを紹介します。

最近彼氏がそっけなく、フラれるのかなと不安だったけど…

「社内恋愛中の私ですが、実は彼氏は勤務先の会社の本社の社長の息子なんです。そんなある日、かなり美人な幼馴染が、私の会社になぜか入社したんです。そして幼馴染は私の彼氏にやたら近づいてきて、『まさか私の彼氏を狙ってる？』と嫌な予感がしました。というのも、その幼馴染は昔から私の彼氏をことごとく奪ってきたからです。『またあの女に彼氏をとられるなんて……』と不安になりました。

で、最近彼氏の様子がなんだかおかしくて……。デートも断られたり、なんだか態度もそっけないんです。『まさか彼氏は私を捨てて、幼馴染と付き合おうとしてるのかな』と思ってしまいました。

それから少しして、彼氏は会社の幹部でもある自分の母親を連れてきた上、『婚約を解消してくれ』と言ってきて、頭が真っ白に……。『お母さんを連れて来たのは婚約解消のため？』とショックでしたが、『婚約ではなく、結婚してほしい』と言われたんです」（体験者：20代・女性・会社員／回答時期：2024年7月）

▽ 普通結婚相手に「婚約を解消したい」なんて言わないですよね。この女性が「結婚が破談になった」と勘違いするのは普通です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。