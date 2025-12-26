年間を通じて手に入りやすい「アボカド」。国内で流通するアボカドのほとんどが輸入品ですが、近年、10月下旬から翌年1月にかけて旬を迎える国産のアボカドが注目されています。アボカドはさまざまな料理に使用されるため、スーパーで手に取る人も多いとは思いますが、表面の皮の部分が白っぽくなっているものを見たことはありませんか。実際のところ、アボカドの表面に付いていることがある「白い粉」の正体とは何なのか、管理栄養士の岸百合恵さんに聞きました。

【画像】「えっ…真っ白じゃん……」→これが《白い粉》がついたアボカドです！

正体は「こんにゃくの凝固剤としても使われる」もの！

Q.アボカドの表面に「白い粉のようなもの」が見られることがあります。この白い粉の正体は何でしょうか。

岸さん「白い粉末のような斑点を確認すると、カビが生えているように見えますが、これはアボカドを栽培するときに害虫予防に使われるボルドー液に含まれる消石灰かもしれません。特に、白い斑点が均一でなく、まばらに付着している場合は消石灰の可能性が高いです。

消石灰は、土壌の酸度を整えたり、カルシウムを補給したりと、古くから害虫対策に使われています。消石灰は天然由来の物質で食品衛生法で認められている食品添加物でもあり、こんにゃくの凝固剤としても使われるため、多少体内に入っても問題ありません。しかし、ヘタの周りや皮に白いふわふわした綿毛状のほこりのようなものがついている場合は白カビです。皮だけでなく内部にも影響があるので、カビの場合は食べられません」

Q.なぜ、アボカドの表面に白い粉が吹くことがあるのか教えてください。保存方法に原因があるのでしょうか。

岸さん「保存方法の問題ではなく、病害虫対策で使われるボルドー液に含まれる消石灰が白く残ってしまった際に見られます。通常はアボカドの表面に消石灰が付いてしまっているときは拭き取って店頭に並べられることが多いですが、取り切れずに白い斑点のように残っていることがあります。消石灰は簡単に落ちるので、気になる時は軽く拭いたり水で流したりしましょう」

Q.表面の「白い粉」によって、アボカドの風味や栄養に影響や変化はありますか。また、表面に白い粉が付いたアボカドは食べても問題ないのでしょうか。それぞれ教えてください。

岸さん「白い粉が消石灰であれば、アボカド自体の風味や栄養にも影響はありません。むしろ適切な栽培管理がされていた証拠でもあるため、安心して食べることができます」

Q.アボカドの表面にみられる「白い粉」を、ホコリやカビ、農薬などと勘違いし、口にすることを不安に思うなど「誤解」している人も少なくないようです。これについてどう思われますか。

岸さん「消石灰であれば何ら問題なく食べられるので、カビと消石灰を見分けられるよう、それぞれの特徴を知っておくことが大切ですね。異臭の有無も見分ける際に重要です」

Q.スーパーで購入したアボカドは何週間以内に食べ切った方がよいのでしょうか。また、アボカドはどのような場所で保存した方がよいのでしょうか。

岸さん「未熟なアボカドであれば3〜5日常温で保存が可能です。風通しのよい冷暗所に置きましょう。熟したアボカドはそれ以上熟しないように、冷蔵保存するのがよいです。4〜5日程度保存できます。丸ごと保存する場合は、乾燥から守るためラップで包みポリ袋に入れきっちり口を閉めて、さらに低温障害を防ぐために野菜室で保存します。

長期保存したい場合は、アボカドは冷凍保存もできます。アボカド1個をラップし、フリーザーバッグなど冷凍用保存袋に入れて空気を抜いて口を閉じて冷凍します。1カ月程度は保存でき、常温で自然解凍して食べられます」