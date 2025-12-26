核兵器を搭載できるロシア戦略爆撃機がノルウェー海とバレンツ海の上空を飛行し、軍事的存在感を誇示した。中国・ロシア爆撃機が日本東京方面に飛行した事実も再確認され、周辺国の緊張が高まっている。

タス通信によると、ロシア国防省は25日（現地時間）、Tu−95MS戦略爆撃機が海軍所属Su−33戦闘機の護衛を受けてノルウェー海とバレンツ海の公海上空で「予定された飛行」を実施したと明らかにした。7時間ほど飛行し、一部の区間では外国戦闘機が接近して警戒飛行を遂行したという。ロシア国防省はこの飛行が定期的に施行される訓練であり国際法に基づくと主張した。ただ、正確な飛行日は公開しなかった。

ロシアは9日にもTu−95MSを含む軍用機9機を朝鮮半島東・南側の韓国防空識別圏（KADIZ）に進入させ、韓国空軍が緊急対応した。

中国とロシアの爆撃機が同日、日本の東京方面に飛行した事実も注目されている。読売新聞は13日、日本防衛省の資料を引用し、中ロの爆撃機が沖縄本島と宮古島の間を通過して四国南側の太平洋まで飛行したと報じた。この経路を直線で延長すれば東京と米海軍・海上自衛隊基地がある横須賀に到達するという分析だ。

同紙は核ミサイル搭載が可能な中国H−6K爆撃機がこの飛行に参加したとし、「東京を爆撃できると誇示する狙いがあった」と伝えた。中国軍用機が過去に東京方面に飛行した事例はあったが、中ロの爆撃機が共にこの経路を飛行したのは初めてと評価される。