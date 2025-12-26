『朝だ！生です旅サラダ』藤木直人の初マラソンに密着「脚の付け根がやばいかも…」→30キロの壁に直面【コメントあり】
ABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00 生放送）の2025年最後となる27日放送回では、番組MCの藤木直人が挑んだ世界最大級の市民マラソン大会「JALホノルルマラソン2025」への密着企画を届ける。
【番組カット】絵になる光景…海辺で休む藤木直人
今回が人生初のフルマラソンとなる藤木に、番組カメラが完全密着した。午前5時のスタートを前に藤木は「大変なことになってます。ザーザー降りです(笑)。まさかの初マラソンが…どうなるかわからないですね」と素直な想いを語る。
沿道の大声援を背に走り出しますが、「脚の付け根がやばいかも…」と不安を口にする藤木を待ち受けていたのはランナーなら誰もが経験すると言われる「30キロの壁」。未知の領域で体力の限界と戦いながら、前向きにゴールを目指す藤木の表情、そして走り終えた直後に語った言葉とは。
また、大会数日前に藤木が下見を兼ねてコースを巡った際の様子も届ける。走るだけでホノルルの名所を網羅できるコース設定も本大会の魅力の一つ。20世紀半ばまで王族の邸宅であり政治の中枢であった「イオラニ宮殿」では、内部を見学し深いハワイの歴史を探訪する。
さらに、コース中盤の難所、ダイヤモンドヘッドの麓にある人気店「Pioneer Saloon」で絶品グルメを堪能したり、東エリアの高級住宅地、ハワイ・カイエリアの最新コンドミニアム「ワイエア」で窓からの絶景に感激したりと、藤木がハワイの魅力を再発見した旅の模様もたっぷり放送する。
27日の放送では、もう一つの大きな目玉として、今年9月にプロジェクトが始動し、ついに完成した「旅がもっと楽しくなる！旅サラダオリジナルバッグ」をお披露目する。「街歩きにちょうどいい！スーツケースにプラスワンできるバッグ」をコンセプトに、30年以上「旅」を伝えてきた「旅サラダ」と、北海道発のライフスタイルブランド「TNOC hokkaido」が強力タッグを結成。番組キャストと視聴者が一体となり、旅先ではもちろん、日常でも思わず使いたくなる“センスのいいカバン”を目指して開発を進めてきた。「理想の旅バッグ」の全貌が明かされる。
■藤木直人コメント
――初の「JALホノルルマラソン」、そしてホノルルの魅力を巡るコースはいかがでしたか？
人生初のフルマラソンをホノルルという場所で走ることができて良かったです。海外でありながら、日本人の参加者や沿道の応援の方も多く声援が力になりました。ただ30キロ以降は本当に辛く、ゴールした直後は達成感など微塵もありませんでした（笑）。でも周りやSNSなどの反響が大きくじわじわと達成感が押し寄せてきて、物すごくうれしかったです。いつもは車移動ばかりのハワイを、それこそ身をもって体感できました。事前にコース沿いのロケもさせてもらっていたので、ハワイの歴史を感じながら走ることができました。ぜひ、僕の人生初の挑戦を見届けてください！
