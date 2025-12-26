¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Ç¯ÆâºÇ¸å¤Ç¥È¥¡õ¥Ø¥Ö¥óÀ®½¢¡ªÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤âÎÞ¡¡¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ö´¶Æ°¡×¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤ÏÌÁÍ§
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï26Æü¡¢Âè65ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤È±Ñ¸ì¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Ä¤¤¤ËÄÌ¤¸¹ç¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥é¥¹¥ÈÌó2Ê¬¤Î½ªÈ×¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ï±ÇÁüÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÇòÃÏ¤Ë¹õ»ú¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶âÍËËÜÊÔ¸å¤Î¼¡½µÍ½¹ð¤â¤Ê¤·¤È¤¤¤¦°ÛÎã¡õ°Û¿§¤Î±é½Ð¡£3¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃ°Ç°¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿2¿Í¤Îµ°À×¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¡¢Â¿¹¬´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè65ÏÃ¤Ï·î¾È»û¤«¤é¤Îµ¢¤ê¡¢¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¾¾Ìî¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤«¤é¡¢2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë³¤³°¤ÇÂÚºßµ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡¶äÆóÏº¤Ïµ¢µþ¡¢¥¤¥é¥¤¥¶¤ÏÎ¥Æü¡£¤ª¸ß¤¤ÆÈ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¾¾¹¾Âç¶¶¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡Ä¥µ¥ó¥Ý¡¢¥¤¥Ã¥Æ¥¥Þ¥¹¡×
¡¡¥È¥¡Ö¤¢¤Î¡¼¡¢»ä¤â¡Ä¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¨¤¨¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ö¥Ï¥¤¡×
¡¡É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤¬¤«¤«¤ê»Ï¤á¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯±ÇÁü¤Ø¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÀÅ»ß²è¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹õ»ú¤Ç¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤À¤±¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶Ê¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢Í¼Êë¤ì¤Î¼µÆ»¸ÐÈÊ¤òÊâ¤¯¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤òÂª¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼çÂê²Î¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¿åÌÌ¤Î²»¤À¤±¤¬¶Á¤¯¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¥È¥¤Î¼ê¤ò¼è¤ë¡£2¿Í¤¬¥«¥á¥é¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¿åÊ¿Àþ¤ËÄÀ¤â¤¦¤È¤¤¤¦Í¼Æü¡½¡½¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¡¢Âæ»ì¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡½µÍ½¹ð¤â¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¼µÆ»¸Ð¤ÎÍ¼·Ê¤¬Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥é¥¹¥È²ó¤Ë¤·¤Æ¡¢Á´25½µ¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¡£Á°È¾ºÇÂç¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÇ¯¤ÎÀ¥¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Î¡ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¡É¡£ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¡Ê´¶Æ°¡Ë²ó¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£¥²¥¹¥È¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Ï¡¢¤Õ¤¸¤»á¤ÈÉñÂæ¡Ömuro¼°¡×¤ÇÄ¹Ç¯¥¿¥Ã¥°¡£¡Ö»ä¤¬¤³¤ÎNHK¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«Âç¤¤¤»Å»ö¤ò¡¢¤È¸À¤Ã¤¿Èà¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸å¤ËºÇ½é¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤ì¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¶´¤ß¡¢ÍèÇ¯1·î5Æü¤«¤éÂè14½µ¡Ö¥«¥¾¥¯¡¢¥Ê¥ë¡¢¥¤¥¤¥Ç¥¹¥«¡©¡×¤ËÆþ¤ë¡£