アメリカ海軍、まさかの戦艦新造!?

2025年12月22日、フロリダにあるトランプ大統領の私邸マールアラーゴにて、海軍拡充構想「ゴールデン・フリート」の説明が行われました。ピート・ヘグゼス戦争長官（旧国防長官）、マルコ・ルビオ国務長官、そしてジョン・フェラン海軍長官ら、政府と軍高官も同席しての公式発表です。

その目玉が大型水上戦闘艦、トランプ級に関する言及です。大統領はこれを“battleship（戦艦）”と呼びました。1番艦の名前は「デファイアント」で、同型艦2隻を建造、最大25隻規模まで拡大する可能性にも言及しています。

ここまでの報道で、筆者（宮永忠将：戦史研究家／軍事系Youtuber）はいわゆる海軍艦艇一般の概念で使う“warship（軍艦）”の誤用、もしくは誇張表現かと勘ぐったのですが、明らかに艦種類別として“battleship”を使っていました。

これが事実なら1992年に退役したアイオワ級戦艦「ミズーリ」以来の復活で、新造となれば80年を優に超える出来事です。

アメリカ海軍の公式ホームページも「トランプ大統領が新型戦艦を発表」となっています。驚くべきは、ある程度性能が類推可能な概要とスペックまで公開されていることです。

まず注目すべきなのが、880フィート（約268m）という全長です。これはアイオワ級の270mに迫るもので、満載排水量は3万5000トン以上と明記されています。アイオワ級は5万7000トン前後ですが、現代の船は軽装甲で材質も違うので、大きさでは遜色ないでしょう。

現行のアメリカ海軍の主力ミサイル駆逐艦であるアーレイ・バーク級フライト3が、全長約155m、満載排水量9700トンなので、現代の水上戦闘艦としては破格のサイズです。

搭載兵装の構成もかなり特徴的です。まず主兵装（Main battery）に指定されているのが、海上発射型の核搭載巡航ミサイル、極超音速滑空体の投射母体とされるCPS（Conventional Prompt Strike：通常弾頭即応打撃）が12セル、Mk 41VLS（垂直発射装置）が128セルというもの。副兵装はレールガン1基と5インチ（127mm）砲が2基、それにレーザー発射機2基とされています。

大統領の政策に合致した戦艦の建造プロジェクト

とにかく圧倒的なのがミサイルの投射能力で、CPSが期待通り「前方展開部隊に頼らずに、地球上のあらゆる標的を短時間で通常兵器により攻撃する能力」を発揮するなら、まさにトランプ級はミサイル戦艦と呼ぶべき存在となり得ます。



アメリカ海軍が公開したトランプ級戦艦「デファイアント」のイメージCG（画像：アメリカ海軍）



事実、海軍はトランプ級戦艦にBBGという分類記号を用意していますが、これはBB＝戦艦とG＝Guided Missile（誘導ミサイル）を組み合わせたものなので、まさしく「ミサイル戦艦」という意味になります。

もっとも、現時点ではトランプ級戦艦がどこまで具体的になるのか不明です。莫大な予算だけでなく、労働者の確保を含む造船所の能力にも疑問が残るからです。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦や、コンステレーション級フリゲートなど、2000年代以降のアメリカ海軍が計画した新型艦艇建造プロジェクトが、ことごとく失敗しているのも懸念材料です。

ですが、トランプ政権には別の思惑もあります。国内産業の復興を掲げているトランプ政権としては、裾野が広く、雇用への影響が大きい造船業の復興は、もっとも成果が出しやすい分野の1つです。大型主力艦の大量建造となればなおさらでしょう。

海軍の将来像を巡る議論の中で、フェラン海軍長官は「大きく美しい船」として戦艦を望んだのはトランプ大統領であったと説明しています。廉価で高性能なマルチロール艦という呪縛に囚われ失敗続きの海軍としては、大統領の要求は渡りに船。発展の余地に恵まれた大型艦であれば、将来の装備の追加や性能強化も容易です。また政権の思惑通り、造船業が復興すれば、海軍艦艇の整備性も良くなり、結果として海軍の戦力向上に繋がります。

トランプ大統領は間もなく新型戦艦の建造が始まり、2年半後に就役すると説明しました。さすがにこれは乱暴な話で、どんなに順調でも起工は2030年以降というのが専門筋の見方です。そのため、トランプ大統領による突然の発表は、これから始まる長い物語の予告編みたいなものと言えるでしょうが、計画が進展するにつれ世界のパワーバランスに大きく影響することは間違いありません。