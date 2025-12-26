JR西日本によりますと、きょう（26日）は大雪が見込まれるため、岡山・福山地区では、下記の列車の運転をとりやめる予定だということです。

【伯備線】

●岡山駅～新見駅間

・岡山駅（５時２５分）発 普通⇒米子駅（９時０１分）行きは、新見駅から米子駅間の運転を取りやめます。



その他の列車は始発列車から通常通り運転を行います。



●新見駅～米子駅間

始発列車から運転を取りやめます。

【因美線】

●智頭～美作加茂駅間

始発列車から運転を取りやめます。



●津山駅～美作加茂駅間

以下の列車は運転を取りやめます。

・津山駅 （５時０３分）発 快速⇒智頭駅（６時０８分）行き

・津山駅（１５時１４分）発 普通⇒智頭駅（１６時２３分）行き

・智頭駅（１６時３０分）発 普通⇒津山駅（１７時４２分）行き

【芸備線】

●東城駅～備後落合駅間

始発列車から運転を取りやめます。



●新見駅～東城駅間

以下の列車の運転を取りやめます。

・備後落合駅（６時４１分）発 普通⇒新見駅（８時０８分）行き

・新見駅（１３時００分）発 普通⇒備後落合駅（１４時２６分）行き

・備後落合駅（１４時３９分）発 普通⇒新見駅（１６時０６分）行き

【特急やくも】

山陰地区で降積雪が見込まれるため、本日（１２月２６日）次の特急やくも号は運転を取り止めます。



【岡山⇒出雲市方面】

・やくも１号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも３号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも５号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも７号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも９号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも１１号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも１３号：岡山駅～出雲市駅間

・やくも１５号：岡山駅～出雲市駅間



【出雲市⇒岡山方面】

・やくも２号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも４号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも６号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも８号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも１０号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも１２号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも１４号：出雲市駅～岡山駅間

・やくも１６号：出雲市駅～岡山駅間

山陰地区で降積雪が見込まれるため、本日（１２月２６日）、次の特急やくも号の両数が変更となります。



【岡山⇒出雲市方面】

・やくも２３号 岡山駅～出雲市駅間

・やくも２５号 岡山駅～出雲市駅間



【出雲市⇒岡山方面】

・やくも２２号 出雲市駅～岡山駅間

・やくも２４号 出雲市駅～岡山駅間



※８両編成のところ、本日は４両編成で運転を行い、５～８号車は連結しません。

【特急スーパーいなば】

山陰地区で降積雪が見込まれるため、本日（１２月２６日）次の特急スーパーいなば号は運転を取り止めます。



【岡山⇒鳥取方面】

・スーパーいなば１号：岡山駅～鳥取駅間

・スーパーいなば３号：岡山駅～鳥取駅間



【鳥取⇒岡山方面】

・スーパーいなば２号：鳥取駅～岡山駅間

・スーパーいなば４号：鳥取駅～岡山駅間