【仕事術】単調な作業を「ゲーム」に変える！「やらされ仕事」が快感になる驚きの理由

101歳、現役の化粧品販売員として活躍している堀野智子（トモコ）さん。累計売上高は約1億3000万円で、「最高齢のビューティーアドバイザー」としてギネス世界記録に認定されたキャリア61年のトモコさんが、年をとるほど働くのが楽しくなる50の知恵を初公開した話題の書『101歳、現役の化粧品販売員 トモコさんの一生楽しく働く教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。佐藤優氏（作家・元外務省主任分析官）が「堀野氏の技法は、ヒュミント（人間による情報収集活動）にも応用できる」と絶賛（日刊ゲンダイ・週末オススメ本ミシュラン）する世界一の先輩による“人生訓”は、アナタの疲れた心も元気にしてくれる！

ハンドルを回して、声をつないだ時代

私の最初の就職先は、現在のNTT（日本電信電話）で、当時の「逓信省」でした。逓信省は、郵便や電信電話を管轄していたのですが、私はそのうち電信電話（電話局）に就職したんです。

当初の電話は現在のように番号を直接ダイヤルするなり、プッシュボタンを押すなりすれば、つながるというものではありませんでした。

電話をかけたい人が、電話機についているハンドルを回して、電話局の交換手を呼び出し、「◯番の□□さんと話をしたい」と伝えます。

すると、交換手が呼び出したい相手に「△番の××さんからお電話が入っています」というふうに伝え、接続用ケーブルのプラグを、かけた人・かけられた人の双方のジャックに差し込むことで回線が接続され、通話ができる仕組みでした。

手動なので、交換手がどれだけ短時間で正確に処理できるかが、重要なポイントだったんですね。

「昨日の自分」との競争

何しろ「昨日の自分」と競うのが大好きな私なので、この重要なポイントにならって、毎日「今日は昨日よりもお客さんをお待たせする時間を短くしよう！」と張り切って仕事に向かっていました。

若くて、もの覚えがよかったので、面白いくらいに早くなっていきます。うれしくてたまりませんでした。

ゲームにも似た仕事の「快感」

この感覚は、若い人がゲームに熱中するのに近いものだったかもしれません。一刻も早く、正確につなぐことに、私はすっかり夢中になっていたんです。

お金をいただきながら、こんなに楽しい思いができるなんて、私はなんて幸せなんだろうと、いつも思っていました。

【解説】仕事の「快感」は自分で見つける

これは、単なる昔の思い出話ではありません。現代のビジネスパーソンが「仕事のやりがい」を見つけ、圧倒的な成長を遂げるための、普遍的なヒントに満ちています。

「昨日の自分」をベンチマークにする力

著者のトモコさんが仕事に熱中できた最大の理由は、他人との比較ではなく「昨日の自分」という、最も身近で明確なライバルを設定したことにあります。

これは、日々の業務に「ゲーム性」を組み込む、非常に優れたセルフ・マネジメント（自己管理）です。「昨日より早く、正確に」というスローガンは、受動的な「作業」を、タイムやスコアを競う能動的な「挑戦（ゲーム）」へと見事に昇華させました。

「やらされ仕事」を「得意」に変える内発的動機

この「ゲーム感覚」こそが、給与という外的な報酬だけでは得られない、「内発的動機づけ」の源泉です。

「やらされている」という意識ではなく、「もっと上手くなりたい」という主体性が生まれ、著者は「面白いくらいに早くなる」という「フロー状態（夢中になっている状態）」に入っています。

一見、単調に見えるルーティンワークであっても、自ら「工夫の余地」と「成長の指標」を見つけ出すこと。この姿勢こそが、スキルを飛躍させ、仕事に「快感」を見出す最大の秘訣と言えるでしょう。

※本稿は、『101歳、現役の化粧品販売員 トモコさんの一生楽しく働く教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。