【2025年版】鹿児島県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「日置市」、では1位は？
鹿児島県に住む20歳以上の男女を対象に「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思うか？」という設問で評価し、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜鹿児島県版＞」を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計（一部2019年・2020年の回答も含む）しています。
本記事では、鹿児島県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは「子育て支援に力が入っている。子育て支援センターもたくさんあり、いつでも相談できるのが良い」「３大砂丘の一つの吹上浜がきれい。海幸、山幸が豊富。人が優しい。空気が澄んで星がきれい」「自然災害が少ない。利便性が良い。自然が豊か」といった声が寄せられ、自然環境や支援制度への満足感が住み続けたい気持ちにつながっている様子がうかがえます。
居住者からは「近くにショッピングモールもあるし、病院も多いので安心して住める。都会でもないので閑静で住みやすい」「交通の便、治安が良く、イオンや病院など生活に便利。賑わいと自然のバランスが良く住みやすい」「知り合いが多く、温暖な気候で森や海がキレイ」といった声が寄せられ、生活利便性と自然環境のバランスが高評価につながっています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：日置市／評点60.2／偏差値63.5鹿児島県日置市は、ウミガメの産卵地「吹上浜」をはじめとした豊かな自然と、薩摩隼人の歴史的魅力が自慢のまち。県都鹿児島市に隣接する好立地により、買物や医療・仕事など生活の選択肢が広いことも魅力です。
1位：姶良市／評点61.9／偏差値66.8鹿児島県姶良市が、3年連続で1位に輝きました。姶良市は「こどもまんなか社会」の実現に向けた子育て支援や生活利便性の高さが評価されています。交通アクセスが良好で、商業施設や医療機関も充実し、安心して暮らせる環境が整っています。
