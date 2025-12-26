「めちゃイケメン」人気芸人、別人級の激変ショットが話題に！ 「誰やねん！」「どこへゆく」
お笑いコンビ・ちょんまげラーメンのきむさんは12月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。別人級の激変ショットを公開し、話題となっています。
【写真】ちょんまげラーメン・きむの激変ショット
「来年はこの感じでいきますね」きむさんは「本日12月24日に38歳になりました ありがとうございます」と、誕生日を迎えたことを報告。続けて「来年はこの感じでいきますね宜しくです」とつづり、1枚の写真を投稿しました。赤いアップバングヘアとメイクでK-POPアイドル風になっており、別人のような姿に変身しています。
ファンからは「ま、まじで？」「めちゃイケメン」「めちゃくちゃ似合ってます！」「どこへゆく」「誰やねん！」「韓流か歌って踊れるアーティストみたい〜」など、さまざまな声が寄せられました。
「スタジオでお祝いした様子をお届け」バラエティー番組『プチブランチ』（TBS系）の公式Xアカウントは同日、投稿を更新。「スタジオでお祝いした様子をお届け」とつづり、きむさんの誕生日を祝う様子を公開しました。プレゼントをもらい、2026年の抱負を述べています。気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
