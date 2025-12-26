¤³¤ÎÎØ¤Ã¤«¤Ï¥¤¥«¡©¥ª¥Ë¥ª¥ó¡©¢«¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤Ê¤¤...¡¡¡Ö¶Ì½Ð¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡×¤¬ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿
¡ãÏ¢ºÜ¡ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡Ö·ã°Â¥á¥·¡×¤ÎÀ¤³¦
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Û¤¹¤³¤·¥Õ¥·¥®¤Ê¶Ì½ÐÁÚºÚ¼Ì¿¿½¸
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¡Met
X'mas¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë
Âçºå¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë·ã°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¶Ì½Ð¡×¡£1±ß¥»¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸ÄÀÅª¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ë¤â°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¥¢¥ê¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¶Ì½Ð¡×¤Î¤ªÁÚºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÉ®¼Ô¤¬Êª¿§¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡ª
Ë¬¤ì¤¿¤Î¤¬12·î25Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çº£²ó¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖX'mas¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡×¡ÊÀÇ¹þ429±ß¡Ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤¬¤é¡¢500±ß°ÊÆâ¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Ë¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤«¤é¹¶¤á¤Æ
¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£ÍÈ¤²Êª¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¤ª¤«¤º¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤ÏÅâÍÈ¤²¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁÚºÚ¤é¤·¤¤¡¢½À¤é¤«¤¤¿©´¶¤ÎÅâÍÈ¤²¡£
¾¯¤·°á¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶ñºà¤Ï¤Û¤Ü¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¤ß¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
¤ª¼¡¤Ï¥³¥í¥Ã¥±¡£Ãæ¤Ë¤Ï¾¯¤·¥³¡¼¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â´Å¤á¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¡£
°Õ³°ÀÇúÈ¯¡ªÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿2ÉÊ
À±·¿¤Ë¤¯¤êÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¬¸ü¤á¤Î¥Ï¥à¡£¤ª¾þ¤ê¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ï¤äÌµ²Ã¹©¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÇä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Û¤É¡£
¤³¤ì¤Ï¥¤¥«¥ê¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤Ê¤Î¤«......¡£
¶²¤ë¶²¤ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì£¤Ï´°Á´¤Ë¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢·ÜÆù¤ò¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¤Ë²Ã¹©¤·¤¿ÍÈ¤²Êª¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÍÈ¤²Êª¤Î²¦ÍÍ¤ò
ºÇ¸å¤Ï¡¢¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ËÉÕÂ°¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤ÏÍÈ¤²Êª¤Î²¦ÍÍ¡¢°ì¸ý¤ÎìÔÂô´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1ËÜ¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¤Î¡ÖX'mas¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¤ä¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡¢¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¤ª¤«¤º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¹¤êÂô»³¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤òÆÈ¤êÀê¤á¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ¹â¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç½Ð¤¹¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¤ØÃµ¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª