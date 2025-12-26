¡ãÏ¢ºÜ¡ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡Ö·ã°Â¥á¥·¡×¤ÎÀ¤³¦¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡Û

¡ãÏ¢ºÜ¡ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡Ö·ã°Â¥á¥·¡×¤ÎÀ¤³¦


Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¡Met

X'mas¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë


Âçºå¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë·ã°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¶Ì½Ð¡×¡£1±ß¥»¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸ÄÀ­Åª¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ë¤â°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¥¢¥ê¡£

¤½¤ó¤Ê¡Ö¶Ì½Ð¡×¤Î¤ªÁÚºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÉ®¼Ô¤¬Êª¿§¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡ª

Ë¬¤ì¤¿¤Î¤¬12·î25Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çº£²ó¸«¤Ä¤±¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡ÖX'mas¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡×¡ÊÀÇ¹þ429±ß¡Ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤¬¤é¡¢500±ß°ÊÆâ¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Ë¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¡£

¤Þ¤º¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤«¤é¹¶¤á¤Æ

¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£ÍÈ¤²Êª¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¤ª¤«¤º¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤º¤ÏÅâÍÈ¤²¤«¤é¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£¤ªÁÚºÚ¤é¤·¤¤¡¢½À¤é¤«¤¤¿©´¶¤ÎÅâÍÈ¤²¡£

¾¯¤·°á¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶ñºà¤Ï¤Û¤Ü¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¤ß¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£

¤ª¼¡¤Ï¥³¥í¥Ã¥±¡£Ãæ¤Ë¤Ï¾¯¤·¥³¡¼¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â´Å¤á¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£

¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¡£

°Õ³°À­ÇúÈ¯¡ªÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿2ÉÊ

À±·¿¤Ë¤¯¤êÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¬¸ü¤á¤Î¥Ï¥à¡£¤ª¾þ¤ê¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¡£

¤â¤Ï¤äÌµ²Ã¹©¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÇä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Û¤É¡£

¤³¤ì¤Ï¥¤¥«¥ê¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤Ê¤Î¤«......¡£

¶²¤ë¶²¤ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì£¤Ï´°Á´¤Ë¥Á¥­¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£

¤É¤¦¤ä¤é¡¢·ÜÆù¤ò¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¤Ë²Ã¹©¤·¤¿ÍÈ¤²Êª¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

ºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÍÈ¤²Êª¤Î²¦ÍÍ¤ò

ºÇ¸å¤Ï¡¢¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ËÉÕÂ°¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤ÏÍÈ¤²Êª¤Î²¦ÍÍ¡¢°ì¸ý¤ÎìÔÂô´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

1ËÜ¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£


¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¤Î¡ÖX'mas¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¤ä¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡¢¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¤ª¤«¤º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¹¤êÂô»³¤Ç¤·¤¿¡£

¡Ö¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤òÆÈ¤êÀê¤á¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ¹â¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç½Ð¤¹¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¤ØÃµ¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª