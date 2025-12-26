¤À¤«¤é¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¥»¥Ä¤òÈ¼Î·¤ËÁª¤ó¤À¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤Ž¤¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÀäÌ¯¤¹¤®¤ë¡ÈÈ¬±À¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡É
¢£»Ë¼Â¤Î¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¡È¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¡É
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Âè13½µ¤Ï¡¢Ä«¤ÎÈÖÁÈ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤½¤Íå¾ì²ó¡£·î¾È»û¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¥ê½Ð¤¯¤ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»²Æ»¤ÎÀÐ¾ö¤Î¾å¤Ç»Ï¤Þ¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¶Ó¿¥¤Ï¶õµ¤ÆÉ¤Þ¤º¤Ë¡¢¶äÆóÏº¤Ï¥È¥¤ÎÁ°¤ÎÉ×¤Ç¡Á¡¢»ä¤Î¸Å¤¤Í§¿Í¤Ç¡Á¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥é¥¤¥¶¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥È¥¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Î½÷Ãæ¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌÌõ¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤Þ¤Ç¡ÖÁ´ÉôÌõ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Á´°÷¤¬ÈùÌ¯¤Ê¤Þ¤Þ¿Ê¤à¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤¿¤À¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¥â¥Æ¥â¥Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Ä¹¿È¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Î¤Ç¸í²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢È¬±À¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÊª¤À¡£
¿ÈÄ¹¤âÄã¤¯´ñÌ¯¤ÊÊâ¤Êý¤ò¤¹¤ë¤·¡¢¶á´ã¤Ê¤Î¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ä¤¿¤é¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¿À·Ð¼Á¤Ç¤¹¤°¤Ë´¶¾ð¤¬¹â¤Ö¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¥ì¤ëÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤ÃË¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Öºî²È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥é¥à³¹¤À¤È¤«¡¢¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÊ¸²½¡£¸½Âå¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ø¼ÂÏÃ¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥º¡Ù¤È¤«¡Ø¼ÂÏÃBUNKA¥¿¥Ö¡¼¡Ù¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¤¤Ä¤â¸«¤«¤±¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥³¥¢¤ÊÆÉ¼Ô¤Ë¤ÏÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢À¤´Ö¤ÏÈùÌ¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£È¬±À¤ÎÄ¹ÃË¡ÖÎä·ì´Á¤È¤µ¤¨»×¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¿¿·õ¡×
ºîÃæ¤Ç¤â¥¤¥é¥¤¥¶¤Ï¡¢¥È¥¤Î²øÃÌ¤Ë¼¹Ù¹¤Ë¤¯¤¤¤Ä¤¯¥Ø¥Ö¥ó¤ËºÍÇ½¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊò¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¡£ºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î¿Í¡¢¤¤Ã¤·¤ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢»Ë¼Â¤ÎÈ¬±À¤Ï½÷À¤Ë¥¥â°¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°ã¤¦¡£°Õ³°¤Ë¤âÈ¬±À¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»þÂå¤«¤é¤±¤Ã¤³¤¦¥â¥Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä¹ÃË°ìÍº¤Î¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡Ê¾®»³½ñÅ¹1950Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢À¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¤ËÄ¹´üÂÚºß¤·¤¿»þ¤Î¡¢½÷À¤È¤Î°ïÏÃ¤ò»Ï¤á¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î½÷À¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢Ç®¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½÷À¤Î¤Û¤¦¤Ç¡¢È¬±À¤Ï¤½¤ì¤òÌÂÏÇ¤¬¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
È¬±À¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿½÷ÀÃ£¤¬´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¿¿·õ¤Ë»ä¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦´ª°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£È¬±À¤Ïº¬¤Ã¤«¤é¤Î¼èºà¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬¥È¥¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ²øÃÌ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹ÃË¡¦°ìÍº¤Ï¡¢È¬±À¤¬µ¼Ô¤È¤·¤Æ¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¡¢·ì¤Ê¤Þ¤°¤µ¤¤»¦¿Í»ö·ï¤ò¹¥¤ó¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¿·Ê¹»æ¾å¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÁ´ÎÏÅêÆþ¡É¤ÊÈ¬±À
¤³¤Î°ìÊ¸¤«¤é¤ÏÈ¬±À¤¬¡¢¾ï¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼èºà¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£È¬±À¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢½÷ÀËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤äÊ¸²½¤Ê¤Î¤À¡£
ÅöÁ³¡¢°ìÄê¿ô¤Î½÷À¤Ï¤³¤ì¤ò¸í²ò¤¹¤ë¡£¤Ê¤Ë¤·¤íºÙÉô¤Þ¤Çº¬·¡¤êÍÕ·¡¤ê¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£ÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë»þ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¶á´ã¤À¤«¤é°Û¾ï¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¡ÖÎä·ì´Á¤È¤µ¤¨»×¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¿¿·õ¡×¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£¡Ä¡Ä¤³¤ì¤òÎø°¦´¶¾ð¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë½÷À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¡¢ÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¸½Âå¤Ç¤â¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ê¤¯¼èºà¤Ç¿¿·õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¼Ô¤ËÎø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÂÄ¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Åú¤¨¤ÏÃ±½ã¤À¡£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¼«¿È¤¬ºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢È¬±À¤ÈÆ±¤¸¤¯¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¡Ö¼èºà¤¹¤ëÂ¦¡×¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¤ÈµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Î¶ÈÀÓ¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢1889Ç¯¤ÎÀ¤³¦°ì¼þ¥ì¡¼¥¹¤ÏÉ¬¤º¸ì¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸«¤é¤ìÊý¤ÏÈà½÷¤Ë¤ÏÉÔËÜ°Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬´Ó¤¤¤¿¡È¼«Ê¬Î®¡É
¤³¤Î¡¢¥Í¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¤È¶¥¤ï¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¼þ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾¤ò¾å¤²¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿»Å»ö¤À¡£¤½¤ÎÅ¿Ëö¤òÄÖ¤Ã¤¿Î¹¹Ôµ¡ØIn Seven Stages: A Flying Trip Around the World¡Ù(¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó»ïÏ¢ºÜ¤ò½ñÀÒ²½)¤ÏÈà½÷¤Î½é¤ÎÃøºî¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÎ¹¹Ô¤ÏÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ°Øð(¤Õ¤ó¤Þ¤ó)¤ä¤ë¤«¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤à¡£
¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¡£¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤À¡£¿È»ÙÅÙ¤ò¤·¤¿¡£10»þÈ¾¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¡ØÀ¤³¦°ì¼þ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢½ÐÈ¯¤Ïº£Ìë¡Ù¡£5»þ´Ö¤Ç²ÙÂ¤¤ê¡£4ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¥·¥¹¥³¤Ë¤¤¤¿¡×¡ÊElizabeth Bisland, In Seven Stages: A Flying Trip Around the World (New York: Harper & Brothers, 1891)
ËÁ¸±ëý¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÀ¤µª¤ÎÂçÄ©Àï¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÁ°ÃÖ¤¤â¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ«¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À¤³¦°ì¼þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ÄÃ¸¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾ï¤ËÃæ¿´¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¤³¤ÎÎ¹¹Ô¤ÏËÜÅö¤ËÆÍÁ³·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¡Ø¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Ù¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë»ï¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤¬¥Í¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¤ÎÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢µÞî±¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÎ¹¹Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë»ïÆ±»Î¤Î¶¥Áè¤È¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¤³¤ì¤òÇÉ¼ê¤ÊËÁ¸±ëý¤È¤·¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¸«½Ð¤·¤â¡¢·àÅª¤Ê±é½Ð¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÃ¸¡¹¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄÖ¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÎ®µ·¤À¤Ã¤¿¡£
¢£È¬±À¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÈÁÛÁü¤¹¤ë¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦½÷À¡É
¸åÇ¯¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÂ¿¿ô»Ä¤·¤¿¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢¾ï¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¶¯Îõ¤À¡£19À¤µª¤ÎÃËÀÍ¥°Ì¤Î¼Ò²ñ¤òÈãÈ½¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢½÷À¤âÈãÈ½¤¹¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òË¬¤ì¤ÆÆ®µí¸«Êª¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷ÀÃ£¤ò¡Ö°ËâÅª¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ï½÷À¤òìÊ¤á¤¿¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Û¤É¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÌÀ³Î¤Ë»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤ò²²¤»¤ºÉ½ÌÀ¤¹¤ë½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢È¬±À¤Ë¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Æ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
È¬±À¤¬Áê¼ê¤ò´Ñ»¡¤·¡¢Êª¸ì¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»þ¤Î¡¢¤¢¤Î°Û¾ï¤Ê½¸ÃæÎÏ¡£¶á´ã¤æ¤¨¤Ë°ÛÍÍ¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¡¢¡ÖÎä·ì´Á¤È¤µ¤¨»×¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¿¿·õ¡×¤ËÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»ÑÀª¡£¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤ò¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï»ä¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ª°ã¤¤¤µ¤»¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦½÷À¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈ¬±À¤ÎÁÛÁü¤¹¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦½÷À¡×¤À¤È¡¢Èà½÷¤Ï¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢È¬±À¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤Ê¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÏÎäÀÅ¤ËµñÀä¤Ç¤¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯È¬±À¤Î¡¢²ó¤ê¤¯¤É¤¯»íÅª¤Ê°¦¤Î¹ðÇò¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Þ¤¿Îã¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Í¡×
¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¼«¿È¡¢²¿ÅÙ¤â¼èºà¤Ç¿Í¤Ë²ñ¤¤¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢µ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÁê¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï»ä¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤âÍâ½µ¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÏÊÌ¤Î¿ÍÊª¤ò¼èºà¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿¿·õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬ÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¡É
È¬±À¤âÆ±¤¸¤À¡£
º£¤Ï¼«Ê¬¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤ä¤¬¤ÆÊÌ¤Î¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤½÷À¡×¤¬¸½¤ì¤ì¤Ð¡¢È¬±À¤Î»ëÀþ¤Ï¤½¤Á¤é¤Ë°Ü¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ëº§¤·¤ÆÆü¾ï¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢È¬±À¤Ï¡ÖÍýÁÛ¡×¤È¡Ö¸½¼Â¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë²×Î©¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¿À·Ð¼Á¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÁÏºî¤ËË×Æ¬¤¹¤ì¤Ð¼þ°Ï¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡Ö´°àú¡×¤òµá¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃË¤ÈËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊë¤é¤¹¡©
ÀäÂÐ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¤âµñÀä¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Èà½÷¤ÎÆâ¿´¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÍÇ½¤ÏÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÎø¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¤·¡¢´°Á´¤Ë´Ø·¸¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ³Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£È¬±À¤ÎºÍÇ½¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤ÊµñÀä¤Ç´Ø·¸¤òÇË²õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆ±¶È¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¸åÇ¯¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬È¬±À¤ÎÌ¾¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Îø¿Í¤Ç¤âºÊ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¹¥¤¡×¤Î¥¤¥ä¤ÊÀ³Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¼«°Õ¼±¤Î¶¯¤µ¤³¤½¤¬Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢È¬±À¤¬Îø¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡È»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¡É¤È¹Í¤¨¤¿¤«
¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬±À¤Îºî²ÈÀ¤ÈÊ¸ºÍ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¤ª¤½¤é¤¯¡¢°ã¤¦¡£
¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬È¬±À¤Î»à¸å¡¢ËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤·¤Æ½ñ´Ê¤òÀ°Íý¤·¡¢ÅÁµ¤òÊÔ»¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë¡ÖÆ±¶È¼Ô¤Ø¤Î·É°Õ¡×¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬È¬±À¤ÎÎø¿´¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤ÏÌµÍý¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
È¬±À¤ÏºîÉÊ¤ò¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¤¿¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ÏºîÉÊ°Ê¾å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÀ©¸æ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë´¶¾ð¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡¢À¤´Ö¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬È¬±À¤È°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºîÉÊ¤ÏÈ¬±À°Ê¾å¤Ë´¶¾ðÅª¤Ç¿Éíå¤À¡£
¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¼«¿È¡¢È¬±À¤è¤ê¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¸³Ø¥µ¥í¥óÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÃËÀÃ£¤ò½¾¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷²¦Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£
Æ±»þÂå¤ÎÃÎ¿Í¤¬Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÈþ¤·¤¯´í¸±¤ÊÉ¿¡×¤È¤«¡Ö³ú¤ß¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÌµÃã¶ìÃã¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊMatthew Goodman, "Elizabeth Bisland's Race Around the World," Public Domain Review, October 16, 2013¡Ë¡£
¢£¡È»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤ÎÎø¡É¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤
¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤â¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê¤ÎÉÏº¤²ÈÄí¤«¤éÊ¸ºÍ¤À¤±¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£À¤³¦°ì¼þ¤â¡¢Èà½÷¤ÎÊ¸ºÍ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¼¤Ò¤È¤â¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤êµÞÂ¤´ë²è¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅÔ¹çÎÉ¤¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤³¤½¤³¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤±¤½¤¦¤À¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¤è¤¦¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ËÀ¤³¦°ì¼þ¤µ¤»¤¿½ÐÈÇ¼Ò¤Î¤â¤¯¤í¤ß¤Ï¡ÖËÜ»ïÈþ¿Í½÷Àµ¼Ô¤¬À¤³¦°ì¼þ¤ËÄ©Àï!!¡¡VS¥Í¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡©¡×¤ÈÂç¡¹Åª¤ËÀëÅÁ¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï¹Ö±é²ñ¤ä¤é¹¹ð¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂç¤¤¤Ë²Ô¤´¤¦¡Ê¤Ä¤¤¤Ç¤Ë»¨»ï¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤âÁý²Ã¡Ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´°Á´¤ËÇË²õ¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¹¹Ôµ¤ò¸«¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦°ì¼þ¤ò¤µ¤·¤Æ¡Ö¥ì¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï°ìÅÙ¤â»È¤ï¤Ê¤¤¡£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ËÅþÃå¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¸«ÊªµÒ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡Ö°Â¾å¤¬¤ê¤Ê¸«À¤Êª¾®²°¤È¤·¤Æ»ä¤ò¸«¤¿¤¤¤À¤±¡×¤È¥¿¥ì¥ó¥È°·¤¤¤òÁ´ÎÏ¤ÇµñÈÝ¡£µ¢¹ñ¸å¤â¡¢¹Ö±é²ñ¤â¹¹ð½Ð±é¤â¤¹¤Ù¤ÆµñÈÝ¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ1Ç¯´Öµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦ÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ÊMatthew Goodman, "Elizabeth Bisland's Race Around the World," Public Domain Review, October 16, 2013¡Ë
¤Ö¤Á²õ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£½ÐÈÇ¼Ò¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥ä¥ÄÁª¤ó¤À¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤À¡£È¬±À¤¬¹û¤ì¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£¿´¤Ë±Æ¤Î¤¢¤ëÃË¤Ï¡¢³èÆ°Åª¤Ç¼«²æ¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ë¤á¤Ã¤Ý¤¦¼å¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º¬¤Ã»Ò¤Ï»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¡£¤³¤ó¤ÊÎø¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤éºÇ¸å¤ÏÈá¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò´ÇÇË¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢È¬±À¤Ï¤µ¤é¤Ë»×¤¤¤òÙ¹¤é¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë