日本車メーカーの販売シェアが高いタイでは、中国製EVがシェアを侵食する状況が続いている。日本車は中国製EVに負けてしまうのか。野村総合研究所タイの自動車アナリスト・山本肇さんは「メディアは『中国製EV勝利』と報じるが、中国メーカーにはかなわない車種が日本にはある」という――。（聞き手・構成＝ノンフィクション作家・野地秩嘉）

■本当に日本車は追い込まれているのか？

12月4日の読売新聞オンラインには「東南アジアで日本車のシェア急落」と書いてあった。

「東南アジアで、日本車の販売シェア（占有率）が低下している。中国メーカーが現地生産に乗り出して電気自動車（EV）の販売攻勢を強めており、日本メーカーによるタイでの生産縮小が相次いでいる。

（中略）東南アジアの2割近くの市場があるタイで、日本勢9社の販売シェアは今年（2025年）1〜10月に計69.8％となり、前年同期より6.6ポイント低下した。2010年代は8割台後半から9割だったが、23年に77.8％に急落。25年の年間シェアは7割を下回る可能性がある」

同紙の記事だけでなく、東南アジア、タイに関する日本車の情報については悲観的で悲憤慷慨調のそれが多い。

では、実際にタイ、東南アジアにおいて日本車メーカーは追い込まれているのか。わたしは2025年に3回、タイへ行った。そして、日本車メーカーの工場を視察し、中国製EVの販売店を訪ねた。さらに専門家、アナリストにも取材した。なかでも、斯界では唯一無二とされるのが野村総合研究所タイの自動車アナリスト、山本肇プリンシパルだ。山本さんは20年間、タイで自動車ビジネスの調査研究をしてきた。

■中国製EVが市場を占有するのは「あり得ない」

わたしは2度、インタビューしたが、彼はこう言い切った。

「東南アジアで中国製EVが増え、日本車のシェアが落ちているのは一面の事実に過ぎない。中国製EVが市場を占有し日系メーカーを凌駕することはあり得ない。特にトヨタはその強みをまったく失っていない」

彼の奥さんはタイ人だ。タイとタイ人のことについても詳しい人である。

さて、タイの自動車をめぐる状況について基礎的なことを記しておく。

2024年、同国の自動車生産台数は146万8997台。前年比19.9％減だ。2025年の生産予測は150万台で、うち100万台が輸出向け、50万台は国内販売とされる。（ジェトロ「2024年の自動車生産台数、前年比19.9％減の約147万台」、2月6日）

また、2024年から同国の自動車国内販売は低迷している。原因は国内の家計債務問題だ。

「タイの家計債務残高は年々増加しており、対GDP比で2012年第1四半期（1〜3月）の72.5％から2024年第4四半期（10〜12月）には88.4％まで上昇した。家計債務の上昇に伴い、消費者が自動車購入時に申請するローンの審査が厳格化されており、販売の抑制要因になっている」〔ジェトロ「自動車の内需不振を輸出が補えず（タイ）」、6月27日〕

■農業、観光業、そして自動車産業

つまり、新車を買いたい人はいる。ただ、自動車ローンが通らないから、これまでの車に乗り続けるしかない。そんな状況だ。かつて、タイの人たちは新車が出るたびに購入していたようだ。だが、今では1台の車を平均で10年近く乗るようになってきた。

タイが東南アジアの自動車市場のなかで注目されるのは生産台数、保有台数（1878万台、2022年）もさることながら100万台に上る輸出台数の多さだ。東南アジアにおける保有台数の多寡でいえば人口の多いインドネシア（2294万、2022年）のほうが上だ。国民への普及率であれば、国民車構想を先にスタートさせたマレーシアのほうが上回っている。

しかし、タイには自動車の生産工場が多く、同国製として輸出している。東南アジアでは自動車輸出大国であり、域内だけでなく、中近東、オセアニアへ向けて自動車を送り出している。同国を支えている産業は農業、観光業と並んで自動車産業だ。

山本さん自身は日本車の優位を疑っていない。自身も日系の車に乗っている。だが、奥さん兄弟姉妹は日系乗用車からBYD製に乗り換えたという。「本人になぜと聞いたら、どんどん上がる燃料代に比べれば電気代が安いし、BYDは電気自動車メーカーのなかでバッテリーの技術力が高いからだと」ということだった。

■故障はないけれど…BYDへの「大きな不満」

では、タイマーケットで中国製EVは本当に伸びているのか？

【山本】目の前の台数は増えています。たとえば中国製EVがタイで本格的に普及したのは2023年です。妻の弟はその年に買いました。ATTO 3というSUVです。弟は電力会社に勤めていて、新しもの好きなんですよ。新しもの好きのデジタル世代が最初に中国製EVを買っています。弟につられて妹、家族一同がBYDを他に2台購入していました。

今のところ、家族の車は故障もなく動いていますけれど、大きな不満は買った時よりも販売価格が安くなっていること。BYDは毎年、マイナーチェンジをして、価格を下げているから。日本円に換算すると1年で数十万円近くも価格が下がる。最初に買った人たちは不満ですよ。加えて今のところ中国製EVは補助金、税制優遇があります。合わせて15万バーツ（73万円、1バーツ＝4.85円）程度でしょうか。販売価格が安くなっていることと補助金があるから今後も若年世代を中心に買う人は増えるでしょう。結果として中国製EVのシェアはまだ伸びると思います。しかし、目の前の消費です。

■下取り価格はガソリン車の半額ほどしかない

【山本】政府からの補助金ですが、すべてのEVがもらえるわけではありません。タイ国内に工場がある会社だけです。テスラは工場を持っていなくて輸入ですから、同じEVであっても補助金は出ない。ですから、テスラはタイ、東南アジアではほとんど売れていません。

結局、今、中国製EVが売れているのは押し込み的に値段を下げていってることと、新製品の投入がものすごく早いこと。BYDに限らず、中国製EV専業企業をすべて合わせると、毎月、新車を出しているペースです。たとえばBYDはセダンとSUVだけでなく、デンツァというミニバンもやっています。トヨタのアルファードの半分くらいの価格で、同じような車です。これも車体価格が安いから売れています。

彼らはとにかくシェアを高めてボリュームを稼ぐことしか考えていない。

中国製EVについてまとめれば、売れている理由はコストパフォーマンスに尽きると思います。車体価格を下げていることに加えて電気代の安さです。ガソリンと比べれば電気のコストは3分の1で済みます。今、買っている客はランニングコストが安いから下取りが安くなってもいいじゃないかという層です。実際、EVの下取り価格を見ると購入1〜2年後にガソリン車の約倍の5割近くまで落ち込んでしまう。

■本当に8年もバッテリーが持つのか？

EV用バッテリーの寿命は8年とされています。ただし、発売から8年たった車はまだ出ていないわけですから、日系か中国系かにかかわらず、本当に8年もつかどうかは誰もわかりません。EVの将来性が決まるのは数年後でしょう。

長期的に資産としての車を持とうとする層もまたEVは買っていませんし、買わない。ただ、資産ではなく8年間、乗れればいいやという人たちはデザインも含めてEVを魅力的と考えています。日系メーカーにとって気にしなければならないのは、EVを求める若い人たちが将来的に増えていったらどうするんだという点でしょう。

ただ、中国製EVが東南アジアのマーケットですべての日本車を駆逐することがあるかといえば、それはありません。シェアが逆転することも私はないと思っています。

■「99.99％安全」な車をつくるのが日系メーカー

【山本】中国製EVの強さのひとつは開発期間が短いことでしょう。前にも言いましたが、マイナーチェンジまで含めると新型車が毎月出るくらいの頻度です。日系メーカーの開発期間が4年と言われていまが、彼らは開発にとりかかってからローンチまでを1年半と考えている。日系メーカーであれば開発期間に試作車を何十台も作って、走行テスト、衝突テストを繰り返し、設計を変更して仕上げていく。だからこそ日系メーカーは、99.99％安全な車をつくれるのです。

日系メーカーの車は出てから何十年も世界中の路上で鍛えられています。安全性の品質でいけば一日の長がある。先程のバッテリー年数を含め、中国製EVの品質についてはしっかりウォッチしないといけない、といったところです。

［バッテリーや安全装置の不具合が疑われるEVの事故は世界中で発生している。中国のスマートフォン大手のシャオミは9月、初めて開発したEVの運転支援システムに不具合が見つかったとして、11万7000台を対象にリコールを届け出ている。タイのSNSにも、EVの挙動が原因で起きたとみられる事故の動画がいくつか上がっている。］

■中国メーカーがかなわない「日本の強み」

【山本】中国製EVの弱点とは逆に日本車のいいところなんです。なんといっても日本車はQDR（クオリティ＝品質、デュラビリティ＝耐久性、リライアビリティ＝信頼性）が確立している。世界のどこの砂漠で走ろうと、雨でも雪でも嵐でも、どういった状況であっても品質が担保されている。それくらい品質テストを繰り返していますし、データがある。これは中国製EVはかなわない。

特にピックアップトラックの分野では信頼性、耐久性は重要です。タイや東南アジアではピックアップが普及しています。庶民の足です。トヨタ、三菱、フォード、いすゞだけが出している製品です。いずれも、ほぼディーゼル車です。中国製EV各社はピックアップを出しているが、タイではまだほとんど売れていません。

ピックアップ、タクシー、トラックといった商用車は20年使っても壊れない車が要求されます。信頼性、耐久性が確立されていないと売れません。日系のピックアップの優位はゆるがないでしょう。乗用車ばかり見ていると、中国製EVが『勝った』という報道になってしまいますが、タイ、東南アジアではピックアップが重要です。

■タイなのに、工場で目立つのは中国人

私は中国製EVの部品の国産化率が上昇していないことにも危惧を覚えています。先ほど言及しましたが、EVに補助金が出るのは生産工場がタイ国内にあり、しかも、40％以上の部品をタイ国製にしていることが条件です。正確には部品の国産化率だけでなく、働いている人もタイ人が多くなければいけない。レーバーコストなども入れて、すべて足し合わせて40％以上であれば、関税率はゼロになる。

ところが実際に中国製EVの工場へ行くと、部品の9割は中国製です。働いている人も中国人が多い。優遇措置を受けているのに現地国産化率が進んでいない。そこでタイ現地の部品メーカーの人たちは「おかしいじゃないか」と言っている。これは中国製EVメーカーの課題でしょう。

EVは2022年にはじめてマーケットに出てきて、2025年（10月まで）には全体の18.2％になっています。急増していますけれど、よく見るとハイブリッド（HEV）は2024年に18.7％と一挙にでてきて、2025年には21.3％になっている。EVよりもハイブリッドのほうが大きく伸びている。しかも、まだまだ伸びるでしょう。

提供＝NRI

■石油資源が少ないタイでトヨタがやっていること

そして、タイで伸びているハイブリッドカーはやはりトヨタが強いです。タイで人気があるのはプリウスではなくてヤリスクロスとカローラクロスのハイブリッドで、少しは税金は安いですが、補助金は出ていません。燃費の良さと信頼性で受け入られています。また、トヨタはバッテリーEVのbZ4Xをタイでも売ることになりましたし、環境についてはちゃんと考えています。

加えて、トヨタが力を入れているのがバイオ燃料です。日本の自動車マスコミはまったく触れていませんが、タイではプミポン前国王が「バイオ燃料を使うこと」を奨励していました。バイオ燃料とはキャッサバ（芋＝でんぷん加工用）、サトウキビを原料にしたアルコール系燃料で、これをガソリンと混合させて使う。バイオ燃料の製造単価は安くはないけれど、その分、石油の輸入が減ります。

タイの場合、石油は100％近く輸入ですから、バイオ燃料が増えることはいいことなんです。自国の資源を使うためエネルギー自給を高め、農家の収入を増やすのがバイオ燃料です。ただ、バイオ燃料は増産するのが簡単ではない。農業の生産性向上が進まなければバイオ燃料もまた増産はできないからです。なお、ディーゼルエンジンに使う軽油もまたバイオ燃料があります。トヨタの強いところはこうしたバイオ燃料にも積極的に取り組んでいるところでしょう。

■結局、「EVシフト」は間違いだった

バイオ燃料のことまでちゃんとやっているメーカーはトヨタくらいです。バッテリーEVも出しましたし、あらゆるところに手を打っている。これは他の会社は真似できません。

5年前ですか。エンジンはなくなり、すべてバッテリーEVになると言われていました。あの時以降、ヨーロッパ車はほぼすべてバッテリーEVの投資へ向かったのですが、結局、いずれも方向転換しています。大きな失敗なのですが、そのことについてはヨーロッパのメーカーはあまり言ってません。

トヨタはマルチパスウェイと一貫して言ってきました。まったくブレていない。他社がEVに行ったり、やっぱりエンジンに戻ったりしている中で、一貫してすべての研究をしている。トヨタのいちばん強いところってブレがない経営をしているところでしょう。

図表2はタイにおけるブランド別の販売台数の推移だ。これを見ると、日系メーカーのシェアは2024年が75.6％だったのに、2025年は69.7％になっている。ただし、トヨタに限って言えば38.5％から38.3％と微減に過ぎない。増えているのはBYDを始めとする中国製EVで合わせて21.1％である。

提供＝NRI

■若者が求めるのは耐久性よりも「デザインと安さ」

【山本】この数字は中国製EVの脅威というよりも中国車がきわめて有利な環境で車を入れていることです。トヨタ以外の日系メーカーのいすゞ、ホンダ、三菱以下、減らしています。スバル、スズキは生産撤退しました。

日系メーカーは、長い時間をかけて工場、サプライチェーンやローカル人材に投資してきており、どこも80％以上の高い国産化率を実現しています。投資負担が高いために、トヨタ以外はそう次々に新しいモデルを出せません。中国製EVは、関税ゼロで安い価格で中国から最新のモデルをもってきているのに対して、真面目に国産化してきた日系はすぐにモデルやサプライチェーンを変えられず保守的にみえてしまう。

今の若年層が買う車は耐久性よりもデザインと安さなんです。EVだからではなく、安くてかっこいいから買う。乗り心地やスピードではなく、車と一緒に自撮りして映える車かどうかが重要なんです。車がもはや一種のコミュニケーションツールになっている。

■日本メーカーに立ちはだかる試練

タイは簡単にEVを輸入できることから、中国製EVの海外での実験場となってしまい、ほとんどの日系メーカーはその変化のスピードについていけない。どう考えていくのか。

それが課題です。

トヨタはマルチパスウェイとピックアップ、そして、GR車のようなレース仕様を出しています。政府向けにはバイオ燃料にも力を入れています。bZ4XのようなバッテリーEVもやっている。すべてのジャンルにパワーと人を投入していて、大変でしょうけれど、これを続けているうちは中国製EVに負けることはありません。これまで東南アジアではトヨタが全世代に受けて、ちょっと若い世代はホンダを買っていた。BYDを買う人たちはさらにその下の世代です。この人たちが今後増えてくるので、その人たちの価値に合う車を安く投入できるかが勝敗を分けると思います。

山本 肇（やまもと・はじめ）

自動車アナリスト

1969年ベルギー生まれ。1995年、東京大学大学院経済学研究科博士前期課程修了、タイ、チュラロンコン大学サシン経営大学院Executive MBA。三菱総合研究所、IHSオートモティブ（バンコク事務所ダイレクター）、野村総合研究所タイのシニアコンサルタントを経て現在、NRIタイ ASEAN Manufacturing Practice, Automotive & Mobility Consulting Groupプリンシパル。

野地 秩嘉（のじ・つねよし）

ノンフィクション作家

1957年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。人物ルポルタージュをはじめ、食や美術、海外文化などの分野で活躍中。著書は『トヨタの危機管理 どんな時代でも「黒字化」できる底力』（プレジデント社）、『高倉健インタヴューズ』『日本一のまかないレシピ』『キャンティ物語』『サービスの達人たち』『一流たちの修業時代』『ヨーロッパ美食旅行』『京味物語』『ビートルズを呼んだ男』『トヨタ物語』（千住博解説、新潮文庫）、『名門再生 太平洋クラブ物語』（プレジデント社）、『伊藤忠 財閥系を超えた最強商人』（ダイヤモンド社）など著書多数。『TOKYOオリンピック物語』でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。ビジネスインサイダーにて「一生に一度は見たい東京美術案内」を連載中。

