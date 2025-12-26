物価高に対する支援策の一例として示された「おこめ券」が、国や農林水産省、農業団体への露骨な利益誘導だと激しく非難されている。しかし、現役農家のSITO.さんは「おこめ券を採用するかどうかは、各自治体が自由に選ぶことができる。また、おこめ券が支援策の一例になるだけの合理性は十分にある」という――。

おこめ券

■おこめ券は支援策の「一例」にすぎない

この秋から冬にかけて、とかく「おこめ券」が話題になっています。一般の人やメディアだけでなく、一部の自治体までもが、おこめ券を配布するという案に対して反対姿勢を示し、政府や農水省、JA（農業協同組合）の「利権」「利益誘導」のための政策だと激しく批判しているのです。これは本当のことでしょうか。

まず、もっとも大事なことですが、おこめ券の配布は支援策の「一例」でしかありません。

日本政府は、今年度の補正予算案で自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」を2兆円拡充し、そのうち4000億円を「食料品の物価高騰」に対応するための特別加算としました。この特別加算の使い道として、内閣府の資料には「米などの食料品の物価高騰による負担を軽減するためのプレミアム商品券、電子クーポン、地域ポイント、いわゆるお米券、食料品の現物給付などの支援」と書かれています。

おこめ券だけでなく商品券などのさまざまな選択肢があり、「米などの食料品の物価高騰による負担を軽減するための」と記載されているのが重要なポイントです。

■「コメが買えない」という声に応えた策

このように政策の内容をきちんと読めば、おこめ券は物価高対策の「一例」に過ぎないことは簡単にわかります。

みなさんもご存じのように、今さまざまな食料品が値上がりしていますが、コメの価格の上昇幅は突出しています。コメ関連の価格高騰が、コア消費者物価指数の総上昇率の約2割を押し上げている状況です。そうした状況下で、多くの国民から「コメが高すぎて買えない」「コメを買えるようにしてほしい」という切実な声が上がったため、その声に速やかに応えるため、おこめ券が選択肢に入ったのは当然でしょう。一人当たりの年間消費量は減っているとはいえ、やはり日本人にとってお米は大切な主食です。

にもかかわらず、一部の自治体の首長は会見やSNSで「うちは絶対におこめ券を配らない」「鈴木農水大臣には屈しない」と、まるで政府や農水省、鈴木農水相がおこめ券の配布を強要しているかのように伝える始末……。実際にどんな支援策を採用するかは、それぞれの自治体が自由に選ぶことができます。いたずらに分断を煽ることが政治家としてとるべき行動でしょうか。甚だ疑問だと言わざるを得ません。

■そもそも「おこめ券」はどういうものか

そもそも、おこめ券とは何でしょうか。その名の通りコメはもちろん、店舗によっては他の物も購入できるクーポン券です。本来の1枚の値段は、440円に経費や利益の60円を乗せた500円。スーパー、米穀店、JA系店舗などで地域を選ばずどこでも使うことができ、既存のクーポン券なので比較的早く用意ができ、基本的には紙の券なので高齢者も使いやすいところが利点です。

じつは、おこめ券には、全米販（全国米穀販売事業共済協同組合）の「全国共通おこめ券」、JA全農（全国農業協同組合連合会）の「全国共通おこめギフト券」の2種類があります。基本的に使い方や価値はほぼ同じ。流通シェアは全米販が約80％、JA全農が約20％です。

おこめ券を配布すれば、国民のコメ購入にかかる負担を確実に軽減できます。さらにコメの購入に直接そして集中的に使われるわけですから、倉庫に眠っているコメの余剰在庫を市場に出まわらせ、米価や市場などに間接的に影響を与えられることは確かです。もちろん、現在すでに価格が硬直しているので、市場による自律調整が短期では機能しにくいことを考えると、価格への影響は限定的であると考えられます。それでも必要としているところへコメが届くという意味では一定の意義があるのではないでしょうか。

ただ、おこめ券は米価の高止まり等の構造的な問題を解決するものではありませんし、長期的な万能策ではありません。ですから、一定の使用期限を設け、来期の作付け調整や備蓄政策等を併せて考えていく必要があります。

※写真はイメージです

■おこめ券の手数料に対する批判について

一方、おこめ券の手数料（事務経費）に対しても、「無駄が多い」「特定業界への利益誘導だ」と批判する声があります。果たして本当にそうでしょうか。

大前提として、どのような給付・支援制度であっても、事務コストがゼロになることはありません。現金給付にしろポイント配布にしろ、申請や受付、対象者の確認、システム運用、会計処理などに必ず一定の経費が発生します。

お米券だけを取り上げて「手数料がかかるから問題だ」とするのは、他の手段に内在するコストを意図的に隠して議論することであり、フェアな比較とはいえません。また、手数料の存在をもって直ちに「利益誘導だ」と断じるのは論理の飛躍です。流通や換金に関わる主体が存在する以上、そこに一定の対価が支払われるのは当然であり、それ自体は必要なコストに過ぎません。問題は手数料の有無ではなく、手数料等の水準が合理的で他より高過ぎないか、という点に尽きます。

実際、日本農業新聞の記事によると、愛媛県今治市がおこめ券の配布を決めた理由は、おこめ券の仕入れ値が500円だとしても経費率は16.6％で他の対策より高い水準ではなく、公平性が高く、早く配れるためだと報じられています。

■どちらも手数料の削減が検討されている

もちろん、理想をいえば、マイナンバーカードと紐づけたデジタル給付により、迅速かつ低コストで支援を行うことが望ましいと私は考えます。しかし現実的には、マイナンバーカードの普及率や利用環境の地域差、自治体ごとのシステム整備状況、関連法制度の未整備といった制約があり、短期的に全国一律で実装することが難しいのです。

だからこそ、既存の流通網と運用実績を活用でき、即応性という点では一定の合理性を持つおこめ券が選択肢の一つになったのでしょう。

さらに経済対策での自治体向けの場合、全米販はおこめ券1枚を通常より23円安い477円に、JA全農は通常より15円低い485円程度にするという方針を示しており、十分に改善の余地があることもわかっています。

重要なのは、特定の手段や人物を感情的に叩くことではなく、各自治体が地域の実情を踏まえ、費用対効果、即効性、公平性を総合的に判断し、最適な支援策を選択して実行することです。

■すべてがコメ卸業者やJAの責任ではない

ところで、大手の卸売業者やJAではコメの在庫量が過去最高となり、今後も売れ行きが悪いままだと、価格が暴落するという報道がありました。これに対して「高値で買った卸売業者やJAの責任だ」という声が数多く挙がっています。

確かに、ある程度は卸売業者やJAの自己責任だというのは事実でしょう。コメ不足が懸念される中で争奪戦が過熱し、一部で実需や長期価格を無視した過度に高い買取価格が提示された点については批判を免れません。

しかし、卸売業者やJAにとってコメの十分な在庫を確保することは、安定的な供給や取引をする上で重要なことです。もしも欠品すると、短期的な売上減少にとどまらず、取引先離れを呼び、大損失を生み、経営が破綻することもあります。そのためコメの余剰在庫を抱えることより、コメの欠品のほうが圧倒的に恐れられているのです。卸売業者やJAが高い買取価格を提示してでも米の確保を急いだこと自体は、供給責任と信用維持を最優先する立場から一定の合理性もあります。

ただ、いずれにせよ余剰在庫を抱えたまま、次のR8年度産が豊作ともなれば米価が大暴落の可能性は高く、農家の経営を直撃することになります。生産力が低下し米不足となれば、最終的に苦しむのは消費者でもあるのです。生産者、卸売業者やJA、消費者それぞれに対してバランスのとれた政策を推し進めて行かなければならない農林水産省は、かなり難しい立場に立たされていることは間違いありません。

SITO.（シト）

農家、農業ライター

1993年、愛知県生まれ。キャベツとタマネギを栽培する露地野菜農家で、農業ライター。就農前から日本農業の諸課題に関心を持ち、生産現場の知見と幅広い農業情報を融合しながら「農業とそれに携わる人たちの持続可能な社会」を模索し続けている。また、農業分野にまつわる誤情報やデマと戦う姿勢を貫き、学術的な知見と実践的な経験の両面から、正確な情報発信に努めている。

（農家、農業ライター SITO.）